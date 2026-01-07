Cinema United advierte que la venta de Warner Bros. perjudicará el negocio cinematográfico

Cine Unido dijo al Congreso el miércoles que le preocupa la venta de Warner Bros.argumentando que perder un estudio importante resultará en menos películas, pérdida de empleos y cierres de salas de cine. En una carta dirigida al Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Estado Administrativo, Reforma Regulatoria y Antimonopolio, el grupo comercial de la industria de excepción centró gran parte de su atención en la amenaza que representa netflix podría plantear a su negocio, destacando el escepticismo del servicio de streaming sobre el negocio del cine.

«Estamos profundamente preocupados de que esta adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix tenga un impacto negativo directo e irreversible en las salas de cine de todo el mundo», escribe el grupo. “Tal adquisición

consolidará aún más el control sobre la producción y distribución de películas en manos

de una plataforma de streaming global única y dominante en un mercado que ya está muy concentrado.

El impacto no sólo lo sentirán los propietarios de las salas de cine, sino también los aficionados al cine y las empresas circundantes.

en comunidades de todos los tamaños”.

Sin embargo, enfatizó que si Netflix falla y Paramount, que está tratando de superar al gigante del streaming, compra Warner Bros., eso también presenta desafíos.

«Si Paramount u otro estudio importante acaba desplazando a Netflix como comprador, nuestras preocupaciones no son menos graves», escribe el grupo. «Una combinación de Paramount y Warner Bros., por ejemplo, consolidaría hasta el 40% de la taquilla nacional de cada año en manos de un único estudio dominante».

Cuando Netflix anunció que tenía un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO Max por 82.700 millones de dólares, el codirector ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, dijo que cumpliría con los compromisos teatrales existentes del estudio. Sin embargo, expresó eso, argumentando que con el tiempo, el lenguaje de la industria para referirse a la cantidad de tiempo que las películas se exhiben exclusivamente en los cines, “evolucionará” de una manera que sea más “amigable para el consumidor”.

«Si no se cuestiona la propuesta de adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix, la amenaza a nuestros miembros es grave, y posiblemente incluso existencial, dada su hostilidad hacia la exhibición», escribe el grupo. «Netflix describió la distribución en cines como ‘anticuada’ y reafirmó su objetivo de hacer películas exclusivamente para miembros de Netflix distribuidas principalmente en Netflix, no en cines».

Cinema United señala que desde 2023, la ventana promedio de exhibición de las películas de Netflix ha sido de 11 a 17 días, en contraste con las películas de los principales estudios que tienen una ventana promedio de 46 días en 2024 y 58 días en 2023.

En general, Cinema United se mostró escéptico de que cualquier venta de Warner Bros. a un competidor beneficie al negocio del cine. Señaló que ha habido varias fusiones en los últimos años, incluida la compra de MGM por parte de Amazon y la adquisición de Fox por parte de Disney, y que las nuevas compañías a menudo estrenaron menos películas. En el caso de Disney, el grupo dice que «las entidades produjeron aproximadamente la mitad de las películas que hacían anualmente antes de la fusión».

Cinema United sostiene que si las salas de cine se hunden, el impacto económico se sentirá de una manera mucho más amplia.

«Las salas de cine son anclas culturales y económicas de sus comunidades; repito, somos una industria tradicional. Eso es lo que está en riesgo aquí si aprobamos menos películas en el mercado. Las salas cerrarán, las comunidades sufrirán, se perderán empleos».