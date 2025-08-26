La clave principal para manejar TB es la gravedad de la cabeza regional

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian explicó, la clave principal para manejar la tuberculosis (TBC) es la gravedad de la cabeza regional. Explicó que el indicador de gravedad se evaluó de dos maneras, a saber, la formación del equipo de aceleración de tuberculosis (TP2TB), y la preparación del Plan de Acción Regional (RAD) en el manejo de la TB.

«Esto debe ser perseguido todo, porque una vez más, [pembentukan] El equipo demostró que había un buen comienzo, seriedad. [Penyusunan] El plan de acción muestra que ya hay una planificación por hacer «, dijo el Ministro de Asuntos Interiores mientras lidera el 8 (ocho) gobernador de la TB de eliminación de Gobernador en el Sasana Bhakti Praja Building (SBP), la sede del Ministerio de Asuntos del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, martes (26/08/2025).

En el caso de que el Ministro de Asuntos Interiores reveló el progreso de la tuberculosis en ocho provincias prioritarias, a saber, la provincia de Banten, DKI Yakarta, Java Occidental (Java Occidental), Central Java (Central Java), East Java (Java Oriental), North Sumatra (North Sumatra), Sur de Sulawesi (South Sulawesi), y East NUSATA (NUSATATA (NUSATATA (NUSATATA (NUSATA (NUSATA (NUSATA (NUSATA (NUSATA (NUSATA). En la provincia de Banten, se han formado niveles provinciales, distritos y de la ciudad de TP2TB. Es solo que, hasta cuatro distritos y ciudades no tienen rad.

Luego, en la provincia de Java Occidental, el TP2TB del nivel provincial también se ha formado y tiene rad. Es solo que hasta 19 distritos/ciudades no tienen TP2TB y 13 distritos/ciudades no tienen rad. Además, se sabe que DKI Yakarta tiene TP2TB y RAD en su conjunto. Mientras que en la provincia central de Java también ha formado el TP2TB en su conjunto. Es solo que, en la preparación de RAD, todavía hay un distrito que no lo ha implementado.

Además, para la provincia de Java Oriental, se ha formado el nivel provincial TP2TB, pero dos ciudades no lo han formado. Mientras que desde el lado rad, hasta 19 distritos y ciudades no lo han compilado. Además, para la provincia de Sumatra del Norte, el TP2TB provincial se ha formado, pero hasta 14 distritos/ciudades aún no se han dado cuenta. En cuanto al RAD, hasta 24 distritos/ciudades no lo han compilado.

Mientras tanto, para la provincia del sur de Sulawesi, se ha formado el TP2TB provincial, pero hasta ocho distritos/ciudades no lo han establecido. Relacionado con RAD, a nivel provincial se sabe que no se ha preparado, y a nivel de distrito/ciudad hasta 23 regiones tampoco lo tienen. Luego, en la provincia de NTT, el TP2TB provincial también se ha formado, pero hasta 18 distritos/ciudades no lo han implementado. Mientras que desde el lado RAD, se registra que a nivel provincial y 21 distritos/ciudades aún no lo han compilado.

«Entonces, esto está pidiendo ayuda. Damas y caballeros, todos invitamos aquí para alentar a las regiones. Y el gobernador, como representante del gobierno central en las regiones, utilizan la autoridad existente [untuk mendorong penanganan TBC]»Dijo.

En línea con eso, el Ministro Coordinador (Ministro de Coordinación) para el desarrollo y la cultura humana (PMK) Pratikno solicitó a las regiones que realmente ayuden al manejo de la TB. Gobierno regional pidió asignar un presupuesto para apoyar estos esfuerzos. Porque la enfermedad de TB tiene un gran riesgo en la comunidad.

«Por lo tanto, se activó las instituciones TP2TB y también se incluyó inmediatamente en el RPJMD (Plan de Desarrollo Medio Regional), en el Plan Estratégico Regional (Plan Estratégico), etc., para que esto pudiera ser de inmediato activo. Y también habría un mecanismo de monitoreo que luego fue llevado a cabo por el Ministro de Australios de Interior», dijo.

Por otro lado, el Ministro de Salud (Menkes) Budi Gunadi Sadikin explicó que el presidente indonesio Prabowo Subianto tenía una enorme atención en el manejo de la TB. Incluso estos esfuerzos se han incluido en victorias rápidas. Se espera que este paso reduzca el número de TB, especialmente a partir de las ocho provincias que son prioridad.

«Porque si a partir de estas ocho regiones se pueden manejar, Dios desee, el descenso puede ser muy bueno», dijo.