Los marineros celebran la victoria de la Copa Vedder mientras Raleigh hace historia

El Marineros de Seattle tener en sus manos algo especial: el Primera taza de Vedderreclamado en una salvaje victoria de 9-6 sobre el Padres de San Diego En T-Mobile Park el 25 de agosto. alimentado por una explosión de cinco carreras en la quinta entrada, Seattle no solo completó un barrido de temporada de su antiguo, sino que antes no oficial; Los rivales interlague, pero también grabaron sus nombres en los libros de registro de manera dramática.

El juego presentaba más fuegos artificiales que un concierto de rock. San Diego se adelantó temprano, lanzando a tres jonrones en la parte superior de la segunda entrada para tomar una ventaja de 4-1. Sin embargo, Seattle se estaba calentando. En el quinto Jorge Polanco se fue; Aplastando un jonrón de dos carreras y luego perforando un doble cargado de bases para traer cuatro carreras impulsadas.

«Realmente buena manera de comenzar la serie», dijo el gerente de los Marineros, Dan Wilson. «Muchas cosas realmente positivas esta noche … Esa quinta entrada fue grande. Cargar las bases y poder anotar carreras, (Polanco) con una gran noche allí, un gran golpe. Solo un par de grandes éxitos allí para romperlo … como hemos hablado antes, cuando puedes presionar jonrones y puedes anotar más convencionalmente, creo que es una buena señal».

Las estrellas se alinean en el calor de la batalla

Sin embargo, el titular real vino de Cal Raleighquien lanzó su 50º jonrón de la temporada, invirtiendo el Primer receptor en la historia de MLB Para alcanzar la marca de medio siglo. Su rendimiento lleno de energía ponerlo en la compañía de élite, solo Manto de Mickey y Ken Griffey Jr. han producido tales temporadas antes.

«No parece real», dijo Raleigh. «Me refiero a 50 jonrones, es un número loco en el que pensar. Es un gran número solo en general. Recuerdo haber pensado en el retroceso, pensé que era un jugador genial cuando llegué a cinco cuando era joven, en la escuela secundaria o algo así. Golpaste cinco, tenías todo este poder en el mundo. Es una locura».

Mientras tanto, los lanzadores de los Marineros lo hicieron lo suficiente. Bryce Miller obtuvo la victoria, mientras que Padres releva David Morgan se derritió bajo presión en esa quinta entrada fundamental.

Vedder Cup: más que un trofeo

Esto no es solo otro presumido de mitad de temporada. A partir de 2025, las Grandes Ligas Béisbol oficialmente Reconocí la temporada La rivalidad de Mariners-Padres como la Vedder Cup, honrando los vínculos profundos del líder de Pearl Jam Eddie Vedder con Seattle y San Diego. La rivalidad era anteriormente una broma interior nacida en los fanáticos; Ahora lleva un trofeo en forma de guitarra Personalmente influenciado por Vedder.

«Él [Vedder] No quiere que sea solo una pieza de trofeo colgante de la pared «, dijo George Webb, gerente de equipos de Pearl Jam.» Quiere que se juegue «.

Para darle vida a las cosas, MLB también colocó un desempate peculiar: si los equipos empatan el Serie de temporada de seis juegosLa ventaja decisiva va al club con la velocidad de salida más alta, un guiño a «EV», hábilmente se duplicó como las iniciales de Vedder.

La copa también tiene un propósito filantrópico: ambos clubes se comprometen a apoyar el Asociación de investigación de EBUna organización benéfica fundada por Eddie y Jill Vedder que financia la investigación para una enfermedad genética de la piel rara y devastadora.

Rivalidad envuelta en raíces de rock & roll

A primera vista, Seattle vs. San Diego Parece una pareja extraña de béisbol, separada por 1,200 millas, jugando en diferentes ligas, con poca animosidad real para alimentar la rivalidad. Pero la Copa Vedder ofrece a los fanáticos un gancho cultural. Vedder creció en San Diego antes de llegar a la fama en Seattle. Su conexión inesperada con ambas ciudades ha convertido un enfrentamiento interligo aleatorio en un enfrentamiento significativo.

La formalización de este año de la Vedder Cup convirtió la tradición en espectáculo, reuniendo música, filantropía y una ventaja divertida en lo que alguna vez fue una nota al pie de la calificación.

Más allá de recolectar el trofeo, Seattle’s esperanzas de playoffs Acabo de recibir un impulso. Esta victoria los empujó más cerca de la postemporada; Ahora solo la mitad de un juego detrás de los Yankees para el segundo lugar de comodín de la Liga Americana.

Y el valor sentimental? Bueno, capturar la primera Copa Vedder es un momento que los fanáticos recordarán, y una chispa temprana de impulso cuando los Marineros se dirigen al tramo de cierre de la temporada.