Contra el reemplazo del equipo nacional indonesio Kuwait que es PHP

VIVA – Pssi Todavía buscando un nuevo oponente para Equipo nacional Indonesia en FIFA Matchday5 de septiembre de 2025. El plan de duelo contra Kuwait en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, fue cancelado después de que la Federación de Fútbol Kuwaitan (KFA) renunció repentinamente.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, se aseguró de que su grupo continuara moviéndose rápidamente. Espera que el sucesor de Kuwait pueda anunciarse en el futuro cercano.

«El 8 de septiembre (septiembre) el oponente del Líbano, el 5 todavía estamos esperando. Con suerte, en 1-2 días hay noticias», dijo Erick en el edificio del Parlamento, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025

De hecho, PSSI ha diseñado un mini torneo titulado Garuda Championship Series. El formato es triangular, que involucra Equipo nacional indonesioKuwait y Líbano. Sin embargo, el plan cuidadoso se dispersó porque Kuwait renunció en los últimos segundos.

Erick no pudo encubrir su decepción. Consideró que PSSI había preparado todo de antemano.

«Ciertamente lo sentimos mucho porque la preparación ha sido hace mucho tiempo. Todo ha sido bloqueado. Tenemos planes de luchar contra el equipo de Medio Oriente, Kuwait y el Líbano. Inicialmente también podemos interpretar mal, ¿qué más hay?

Aun así, Erick trató de contenerse. Dijo que existía la posibilidad de que Kuwait también enfrentara problemas internos.

«Ahora eso es lo que puede haber problemas internos. No quiero acusar. Pero hemos enviado una fuerte carta a Kuwait», dijo Erick al presentar al nuevo director técnico de PSSI, Alexander Zwiers, la noche del lunes 8/25).

Sin detenerse allí, Erick se aseguró de que PSSI también informara el caso a la Confederación de Fútbol Asiático (AFC).

Según Erick, la renuncia de Kuwait trajo grandes pérdidas al equipo nacional indonesio que se estaba preparando para enfrentar la calificación de la Copa Mundial 2026.

«No solo una pérdida de tiempo, sino también una preparación técnica. Necesitamos un oponente para probar el equipo», dijo.

PSSI ahora se centra en cazar oponentes. La serie de campeonato de Garuda aún se llevará a cabo con el Líbano como un participante que ha confirmado la actuación.