La broma de Jokowi sobre el Diploma de Escuela Secundaria Gibran demandó: Más tarde en Jan Ethes en cuestión

Solo, vive – El séptimo presidente de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) Toma un problema relajante Grado su hijo mayor, Gibran rakabuming raka que es demandado por alguien.

El ex alcalde de Surakarta incluso bromeó si su diploma y Gibran fueran interrogados, entonces era posible que el diploma de sus nietos, Jamln Ethes Srinarendra, también fuera un problema.

«Se cuestiona el diploma de Jokowi, se discute el diploma de la escuela secundaria de Gibran, luego llegará al diploma Jan Ethes Será cuestionado «, dijo mientras se reía cuando se conoce en Solo.

El hijo mayor del presidente Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Aun así, Jokowi dijo que su partido seguiría el proceso legal existente. También servirá todas las demandas presentadas.

«Sí, pero lo que sea que siga el proceso legal existente. Todo lo que servimos», agregó.

Cuando se aludió, todavía había el que respaldó el desarrollo del tema del diploma, incluido el diploma de Gibran, Jokowi no lo descargó.

Dijo que el caso del diploma había estado rodando durante cuatro años.

«Esto no es solo un día o dos días, ha pasado hace cuatro años. Si no hay una respiración larga, nadie ha retrocedido, es fácil y fácil», respondió.

Con respecto a la escuela de Gibran durante la escuela secundaria en Singapur, Jokowi afirmó encontrar la escuela misma. Él razonó que su hijo era independiente para ir a la escuela al extranjero.

«La escuela de Mas Gibran siempre ha estado en Singapur en la escuela secundaria de Orchid Park. Wong que me despidió, ¿por qué en el extranjero para ser independiente», dijo?

Informe solo de Mahfira Putri/Tvone