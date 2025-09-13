Comprar un automóvil que fue inyectado muerto, este hombre se convirtió en multimillonario

Yorkshire, Viva – Un empresario británico dio un paso valiente que resultó ser dulce. Compró cientos de unidades icónicas de automóviles Defensor de Land Rover Mucho antes de que la producción se detuviera oficialmente. Todos los vehículos se almacenan en su almacén para ser utilizados como un activo de inversión.

Cuando mucha gente duda de la decisión, estaba seguro de que una gran oportunidad estaba esperando. El empresario ordenó alrededor de 240 unidades a la vez, el número que sorprendió al fabricante. Sin embargo, tiene una estrategia especial para que esta compra masiva pueda realizarse.

No pagó de inmediato todo por capital limitado. En cambio, llegó a un acuerdo con el fabricante para pagar los autos cuando se envía. De esta manera, cientos de defensores fueron dominados con éxito.

Además, también negoció un precio significativo con descuento para la gran compra. Cada unidad está valorada en alrededor de £ 22,600 (alrededor de RP502,000,000), mucho más barato que los precios del mercado normales. El gasto total alcanza más de £ 5,424,000 (equivalente a RP120,600,000,000), la inversión inicial se clasifica como valiente.



Cientos de defensores de Land Rover 110 Última edición.

Citado de CarsCoops, sábado 13 de septiembre de 2025, los autos no se dejaron en condiciones estándar. A través de su compañía, hizo una modificación masiva para estar más en línea con el sabor del mercado premium. El concepto de «Restomod» que combina clásico y moderno es la atracción principal.

Como resultado, el precio de venta de cada defensor saltó dramáticamente. Inicialmente, solo se ofrece en el rango de £ 70,000- £ 90,000 (RP1,556,000,000-RP2,002,000,000). Ahora, algunas unidades pueden incluso vender entre £ 180,000- £ 320,000 (RP.4,004,000,000-RP7,119,000,000), cifras fantásticas para un vehículo antiguo.

Según el empresario, cada unidad requiere alrededor de 1,500 horas de trabajo especiales. El proceso involucra componentes y técnicas seleccionadas desarrolladas durante décadas. Hizo hincapié en los puntos de venta de alta venta de la extraordinaria calidad del trabajo.

Aunque parece una decisión arriesgada, esta estrategia resulta producir grandes ganancias. Durante casi nueve años desde que el clásico defensor se detuvo, su negocio continuó creciendo. La facturación total producida ha penetrado en decenas de millones de libras.

Ahora, el stock de autos legendarios casi se ha ido. Solo quedan unas 20 unidades en el almacén, y no habrá nada más que reemplazarse. La demanda es aún mayor porque la escasez es cada vez más evidente.