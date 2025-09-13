Sobrevivir en el mercado de lubricantes cada vez más concurridos

Yakarta, Viva – Mercado lubricante Dos ruedas en Indonesia se desarrollan a medida que aumenta el número de usuarios de motocicletas, especialmente los scooters. Esta condición hace que la competencia entre las marcas lubricantes sea aún más difícil, con varios jugadores tratando de mantener una posición en medio de los cambios en las tendencias del consumidor. Petróleo federal Incluyendo una de las marcas que aún sobreviven en este segmento, así como para marcar su 37º año.

Leer también: ¡El gallo rojo está furioso! Almacén de aceite en Palmerah Ludes Burns



En línea con esta tendencia, Federal Oil recibió nuevamente el reconocimiento a nivel nacional a través del premio de marca superior 2025 por la categoría de lubricante del motor de dos ruedas. El premio realizado por el Grupo Frontier se basó en una encuesta de más de 14 mil encuestados en 15 ciudades principales de Indonesia.

Según el Gerente de Comunicación de Marketing de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), Alvin Dwiyanto, este logro muestra la consistencia de la marca en el mantenimiento de la confianza del consumidor.

Leer también: Ipone Anliven Custom War Bali 2025 con nuevos productos



«Este premio es una prueba de que todavía se cree que el petróleo federal es la principal opción de motociclistas en Indonesia. Esta también es una motivación para que continuemos presentando productos de acuerdo con las necesidades del usuario», dijo en un comunicado recibido por Viva, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Leer también: El lubricante industrial no es menos sofisticado que el automóvil



Para la industria, la encuesta de marca superior se considera un barómetro de competencia. Con la venta de motocicletas automáticas que dominan más del 80 por ciento del mercado nacional, las necesidades lubricantes especiales están aumentando. No es sorprendente que una serie de productores de lubricantes se centraron en expandir las líneas de productos para este segmento, incluido el petróleo federal con una serie federal de Matic.

Para mantener la cercanía con los consumidores, Federal Oil también lanzó un programa promocional que dura hasta noviembre de 2025. Los consumidores que compran ciertos productos federales de Matic en talleres socios o mercados oficiales tienen la oportunidad de obtener premios de crédito reclamando el código QR.

El programa es una de las estrategias para mantener la lealtad del cliente en medio de mercados cada vez más competitivos. Para las empresas, las relaciones directas con los consumidores no son menos importantes que solo mantener la calidad del producto.

Con la edad de 37 años, el petróleo federal muestra cómo la consistencia y la adaptación a las tendencias del mercado siguen siendo una competitividad clave en la industria lubricante de dos ruedas.