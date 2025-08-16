La aplicación de la agricultura ecológica puede hacer que la producción de arroz aumente hasta que la tierra sea más fértil

Banţul, Viva – Asociación de agricultores y pescadores indonesios (intani) junto con Ngudi Rejeki 1 Bantul Farmers Group y PT Indoraya Mitra Persada 168 Panen Raya en Sumby Mulyo Bantul Village, región especial de Yogyakarta. La cosecha se lleva a cabo en la tierra de cultivo de los agricultores que aplica la producción de fertilizantes biológicos líquidos de azosplantes Imp168.

El presidente de Intani Guntur Subagja Mahardika reveló que la organización que dirige invita a los agricultores a cambiar su mentalidad (mentalidad) a restaurar la sabiduría local de la agricultura respetuoso con el medio ambiente. Sldibers Farmers Training agricultura Integrado y orgánico al optimizar los desechos de ganado y pesca en compost y fertilizantes para la agricultura.

«Estamos comprometidos con apoyar a los agricultores y al gobierno para la independencia nacional de alimentos», dijo Guntur citado de su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

Según Guntur, la cooperación de Intani con Imp168 para superar los problemas y el apoyo de los agricultores autosuficiencia La comida es la prioridad del gobierno del presidente Prabowo Subianto. «Además de Azosplant, los resultados están mejorando», dijo.

Mientras tanto, Sudaryono, presidente del Grupo de Agricultores de Ngudi Rejeki 1 Padukuhan Kanutan, Sumber Mulyo Village, Bambanglipuro Regency, Bantul Regency, dijo que con el uso de fertilizantes orgánicos de Azosplant y los patrones de cultivo amigables con el medio ambiente con la asistencia intani, la condición de la condición de la tierra agrícola que estaba saturada originalmente con el uso de fertilios de fertilios fertilizados de los fertilizadores, la condición de la condición de las tierras agrícolas que estaba originalmente saturada con el uso de los fertilizadores de la fertina del medio ambiente, la condición de la condición de las tierras agrícolas que estaba originalmente saturada con el uso de los fertilizadores de fertilios de los fertilios de la intani. fértil de nuevo.

Ilustración de la tecnología agrícola.

«Al usar el fertilizante de Azoslplant, nuestra producción de arroz aumenta y los granos del arroz contienen sólidos y brillantes». El suelo está suelto, fértil y muchos gusanos ahora «, dijo Sudaryono.

Los agricultores del Grupo de Agricultores Ngudi Rejeki 1 desde hace dos años implementaron el cultivo de arroz y maíz orgánico, no utilizaron fertilizantes químicos sintéticos. Poco a poco, la condición de la tierra es más fértil y más rendimientos.

«Han pasado dos años que no hemos utilizado fertilizantes químicos», dijo.

El representante de Imp168, Atmaja, explicó que su compañía nació en el trabajo y la preocupación de los hijos de la nación para la agricultura indonesia. Compañía de productores de fertilizantes Azosplant, el cien por ciento orgánico utiliza materias primas locales en Indonesia,

IMP168 continúa ingresando el desarrollo de fertilizantes y nutrición agrícolas, y se desarrolla en viveros y tecnología agrícola, como los drones agrícolas.