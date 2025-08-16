Gobernador de Sumatra del Norte Bobby Nasución misma Paskibraka North Sumatra 2025

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby confirmó a 173 miembros de los asaltantes de la bandera del patrimonio (Paskibraka) North Sumatra, que tendrá la tarea de volar la bandera de la reliquia el 17 de agosto de 2025 en el campo de Astaka. La inauguración tuvo lugar en el Tengku Rizal Nurdin Hall, Jalan Sudirman 41 Medan, viernes (15/08/2025).

Esta inauguración estuvo marcada por la incrustación del Pin rojo y blanco de Garuda (MPG) y Kendit a Habibi Al Fahriza, de la Escuela Labuhanbatu Utara, North Labuhanbatu Regency. Esta incrustación es un símbolo oficial de la inauguración y el reconocimiento de la dedicación, así como el entusiasmo de los Paskibraka por llevar a cabo sus nobles deberes.

Título de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby AfiFfiSution acompañada por el vicegobernador de Sumatra North Surya y Forkopimda, confirmó la provincia de Sumatra del Norte Paskibraka en el Tengku Rizal Nurdin Hall, Jalan Sudirman No 41, el viernes (08/15/2025)

Además de Habibi Al Fahriza, varios miembros del Paskibraka inaugurado incluyen Alief Kurniawan Ritonga, Sman 4 Kisaran (Asahan Regency), Mutiara Putri, Hombre Tanjungbalai, (Tanjungbalai City), Aflah Fikri, SMK N 2 (Tebinginggi City), Dion Pilka, gracias a Sma Nergeri, Smkri, smk n 2), Dion Pilka, gracias a Eli Hiia, Sma Negeri, smk N2). Panyabungan (Mandailing Natal Regency), Prans Junochristanta Sinaga, GKPS 1 Pematang de secundaria privada Pematang Raya (Regencia Simalungun), Valerina Yosepin Silalahi, SMA N 1 Sorkam Barat (Regencia Central de Tapanuli), Muhammad aviCena Sakti Yudha Putra Tanjung, Smauli Padangan (Padanglawas (Padanglawas) Utara), Ridho Pamuji, Sman 1 Dolok Masihul (Serdangbedagai Regency), Andika Pratama, Esa Prakarsa Escuela Vocacional Privada (Regencia Langkat).

En sus comentarios, el gobernador Bobby Nasution dio aprecio a todo el norte de Sumatra Paskibraka. Reveló que ser parte de Paskibraka era el sueño de muchas personas, no todos podrían tener la oportunidad de convertirse en miembro de Paskibraka.

«Personalmente, me siento muy orgulloso e inspirado para ver a todos los hermanos menores. También he soñado con convertirme en Paskibraka en la escuela secundaria, pero no se logró. Pero ahora puedo estar con todos los hermanos menores para confirmar como Paskibraka», dijo Bobby.

Bobby espera que después de decir la promesa, el Paskibraka pueda practicar los valores de Pancasila en cada movimiento y pasos.

«Quiero que puedas absorber el significado de rojo y blanco y pancasila, y convertirte en una mejor generación para Indonesia. También espero que algún día nos reemplace para hablar frente a esto como los líderes de esta nación en el futuro», dijo.

Además, Bobby también enfatizó la importancia de elevar la bandera de la reliquia como un símbolo de la lucha de la nación. La elevación de esta bandera no es solo ceremonial. Este es un legado de la lucha de los héroes de la nación hace 80 años.

«Usted es el sucesor de la nación que se dará cuenta del Indonesia Gold 2025. Más tarde nos reemplazará para administrar el gobierno y avanzar en la economía y la social, debe estar orgulloso de ser parte de Paskibraka», agregó.

Bobby también le recordó al Paskibraka que ayudara a los amigos a volar la bandera para estar libres de aquellos enredados en drogas.

«Si sabes que alguien está atrapado en drogas, no te estén con ostracismo. Ayúdelos a salir de las trampas de drogas. No son delincuentes, sino víctimas», dijo.

La inauguración terminó con la firma de una tela blanca que indica que el North Sumatra Paskibraka 2025 era los mejores hijos e hijas de 33 regencias/ciudades de Sumatra del Norte que comenzaron por el gobernador de North Sumatra Bobby Nasution. Vicegobernador del Norte Sumatra Surya, presidente del DPRD de Sumatra del Norte Erni Ariyanti, Secretario del Secretario Provincial de ToGap Simangunsong, Sumatra Sumatra Jefe de Brigada General Pol. Rony Samtana, Kajatisu Harli Siregar, Inspektur Kodam I/Bukit Barisan (Irdam I/Bb) Brigjen Tni Josafath M. Robert, Danlantamal I Belawan Brigjen Tni (Mar) Jasiman Purba, Danlanud Soewondo Kolonel Navonni Benny Simanjuntak.