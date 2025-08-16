El costo de la reparación de autos eléctricos ha caído, hay un grifo

Berlín, Viva – Auto eléctrico Cada vez más popular en varios países, incluida Alemania. Esta tendencia tiene un gran impacto en la industria. reparar y seguro para vehículos.

Inicialmente, la reparación de autos eléctricos es famosa por ser costosa porque la tecnología sigue siendo nueva. El taller, la compañía de seguros y el propietario del vehículo deben adaptarse a las necesidades especiales de este vehículo.

Según la Asociación de Seguros alemán (GDV), las reclamaciones integrales de seguros para automóviles eléctricos el año pasado fueron un 20-25% más altos que los automóviles de gasolina o diesel similar. Ahora, el reclamo promedio es solo 15-20% más alto que un vehículo con motivos de combustión interna.

Citado Viva Automotive de CarscoopsSábado 16 de agosto de 2025, esta disminución muestra una tendencia positiva en los costos de reparación. Sin embargo, la diferencia de precio todavía hace que los autos eléctricos sean más caros de ser reparados que los autos convencionales.

El subdirector general de GDV, Anja Käfer-Rohrbach, dijo que más y más automóviles eléctricos en la carretera, la diferencia en los costos de reclamos es menor. Según él, la diversidad de modelos y el aumento del número de usuarios acelera la adaptación industrial.

Taller, empresa de remolque, bomberos, para dañar a los evaluadores ahora tienen más experiencia en el manejo de automóviles eléctricos. Esta experiencia hace que el proceso de reparación sea más rápido, más eficiente y costoso.

El estudio que forma la base de estos datos cubre el período 2021-2023. En este período, el número de automóviles eléctricos en el mercado aumentó considerablemente.

A principios de este año, Alemania registró alrededor de 1.65 millones de autos eléctricos registrados. Esta cifra ha volado cinco veces en comparación con 2021.

Los automóviles eléctricos ahora contribuyen al 3.3% de todos los vehículos registrados en el país. Este aumento también reduce los costos de reclamo de seguro y reparación.

Sin embargo, la diferencia en los costos de reparación con los automóviles de gasolina todavía está allí, por lo que el propietario debe permanecer atento. En el futuro, este costo tiene el potencial de continuar junto con el desarrollo de la tecnología y la eficiencia industrial.