La antigua selección del draft de los Steelers nombró a un candidato comercial de pretemporada

Este mes, el Pittsburgh Steelers Podrá tener una idea mucho mejor de cómo será su lista 2025-26. Las recolecciones de agentes libres, las selecciones de draft de la NFL y más lo lucharán para el posicionamiento de la tabla de profundidad durante la pretemporada.

Un jugador, en particular, tiene mucho en juego. Liniero defensivo DeMarvin LealQuién es técnicamente más un apoyador externo en estos días, es ese hombre. La antigua selección de la tercera ronda de los Steelers está enfrentando mucha presión para realizar.

Con eso en mente, ¿podría ser prescindible? Eso es lo que Kristopher Knox de Bleacher Report cree. En su lista de jugadores que los equipos deberían poner en el bloque de intercambio, Leal hizo el corte.

Steelers instó a separarse de la ex selección de tercera ronda a través del comercio

Los Steelers tienen una jerarquía definida de corredores de pases en la parte superior. Jugadores como TJ Watt y Cameron Heyward Establezca el tono para todos los demás. Esa puede ser una bendición para aquellos que buscan desempeñar un papel complementario, aunque también puede servir como una maldición.

Knox cree que este último puede entrar en juego para Leal. Incluso con su cambio de posición y versatilidad que ha mostrado en el campamento, puede que no sea suficiente forjar un papel real.

«Después de volver a firmar Isaiahh Loudermilk y usando una selección de primera ronda en Derrick HarmonLos Steelers pueden no tener un papel para Leal a lo largo de la línea «, escribió Knox.» Durante las OTA, Pittsburgh comenzó a darle a un trabajo de 25 años en el apoyador externo, según Mark Kaboly del espectáculo Pat McAfee. Para Leal, es un juego de números que es poco probable que gane. La parte superior de la tabla OLB está configurada con TJ Watt, Alex Highsmith y Nick Herbigy Pittsburgh agregó Jack Sawyer en abril. Los Steelers ahorrarán $ 1.4 millones en espacio de capitalización, ya sea que liberen o intercambien Leal, pero deberían ponerlo a disposición a través del comercio antes de cortarlo directamente ”.

Desde que subió 84º en general en 2022, Leal aún no ha estallado para los Steelers. En 28 juegos de temporada regular, ha reunido solo 33 tacleadas y un solo saco. El producto de Texas A&M parecía destinado a mejorar un poco en el tercer año, pero una lesión interrumpió su temporada. Ahora, Leal está intentando encontrar un lugar en una línea defensiva abarrotada o una sala de apoyadores externos.

Si Leal se desarrolle su temporada de 25 años en Pittsburgh, parece probable que esté en una capacidad limitada. Después de eso, el equipo tendría todas las razones para dejarlo partir en la agencia libre. Leal puede no contar en la fórmula compensatoria. Hasta el punto de Knox, ¿por qué no aprovechar su profundidad actual e intentar enganchar una selección de ronda tardía en este momento?

La defensa de Pittsburgh se ve bien nuevamente en 2025-26

Si hay algo con lo que los Steelers pueden contar, es su defensa. Después de clasificar el décimo en anotación y 13º en yardas hace dos temporadas, se colocaron en el sexto y 21, respectivamente, en 2023. El año pasado, esas cifras fueron octavo y 12. Durante la temporada regular más reciente, la unidad de Teryl Austin se sentó en el décimo lugar en EPA/Play se rindió, por sumersports. La defensa de carrera de Pittsburgh ayudó a impulsar la clasificación general del equipo.

Sin embargo, el secundario de los Steelers necesitaba una inyección de talento. Eso es exactamente lo que el gerente general Omar Khan le dio este verano. Out es All-Pro Safety Minkah FitzpatrickPero en hay esquineros Darius Slay Jr., Ramsey de Jale y Echols de Brandin. Camionetas de seguridad Juan Thornhill y Chuck Clark Figura para agregar algo de talento en el back -end. El campo defensivo de este año tiene más versatilidad y un resultado potencial más alto que el grupo de 2024.

Por supuesto, los mismos pilares como Watt y Heyward serán el corazón y el alma de la defensa. Como mencionó Knox, traer a alguien como Harmon hace que el pase se apresure aún más aterrador. En el apoyador fuera de la bola, Reina de Patrick no tenía el 2024 que quería pero es todavía visto como un jugador principal en la NFL.

Si la defensa da un paso atrás este año, no será un problema de talento. La pérdida hipotética de perder a alguien como Leal y ganar algo a cambio sería una práctica aceptable.