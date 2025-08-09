Accidente de Gadchiroli: conductor, asistente mantenido por correr sobre el vehículo en 4 menores







Después de más de 48 horas de investigación implacable, la policía de Gadchiroli en Maharashtra Arrestó al camionero y su cómplice supuestamente responsable de un trágico accidente que cobró la vida de cuatro niños en el pueblo de Katli del distrito, dijo la policía el sábado.

Según la policía, el horrible incidente ocurrió en las primeras horas del 7 de agosto, cuando seis niños de la aldea de Katli en el distrito de Gadchiroli habían ido a caminar por la mañana alrededor de las 5 am. Mientras hacían ejercicio a lo largo de la carretera Katli-Nagri Phata, un camión de velocidad que viajaba desde Gadchiroli a Armori atropelló a los niños.

Dos niños murieron en el acto, y otros dos sucumbieron a sus heridas durante el tratamiento en el Hospital General del Distrito en Gadchiroli. Los dos hijos restantes, de 13 y 14 años, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en helicóptero a un hospital privado en Nagpur, donde se sometieron a una cirugía. Los médicos han informado que ambos están ahora en condición estable, dijo la policía.

Después del incidente, el primer ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, había dicho que estaba extremadamente dolorido por el desafortunado y trágico accidente.

«Extremadamente dolorido por el desafortunado y trágico accidente en la autopista Armori – Gadchiroli en el distrito de Gadchiroli, donde 4 jóvenes perdieron la vida. Expreso mis más profundas condolencias a las familias afligidas. Se mudó a Nagpur para recibir tratamiento médico adicional en 1 hora.

Después del accidente, se registró un caso en Gadchiroli Policía Estación en múltiples secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), así como bajo la Ley de Vehículos Motorizados, contra un camión desconocido.

El superintendente de la policía, Nilotpal, formó cinco equipos especiales para investigar todo el asunto y rastrear el impulso de improvisación del vehículo involucrado en el incidente.

La policía utilizó imágenes de CCTV, cuentas de testigos oculares y evidencia técnica para rastrear el vehículo, que luego fue incautado de Chhattisgarh. El apoyo forense fue proporcionado por expertos del laboratorio forense de Nagpur.

El conductor arrestado fue identificado como Pravin Balakrishna Kolhe (26) y también un compañero de desvío como Sunil Shrim Margaye (47), BHH de Chichgad, Deori Taluka, distrito de Gondia en Maharashtra.

Una operación para atrapar a los culpables se llevó a cabo bajo la guía de SP Nilotpal, addl. SP M. Ramesh, Addl. SP Gokul Raj G. y Sdpo Suraj Jagtap. Las investigaciones están en curso bajo el inspector Vinod Chavan, junto con oficiales y personal de Gadchiroli La estación de policía y la rama del crimen local, dijo la policía.

«Los dos fueron arrestados y ahora están bajo custodia policial. Pronto se presentará ante el tribunal», dijo un funcionario.





