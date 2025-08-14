Kiren Rijiju esclavos Rahul Gandhi sobre ‘robo de votos’ afirmaciones







El jueves, la ministra de Asuntos Parlamentarios de la Unión, Kiren Rijiju, criticó fuertemente al diputado del Congreso Rahul Gandhi por sus acusaciones de «robo de votos» por parte de la Comisión Electoral, alegando que el líder de la oposición de Lok Sabha no ha leído la Constitución ni la respeta, informó Ani.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rijiju dijo: «Rahul Gandhi no ha leído la Constitución y no tiene respeto por ello. No tengo medicamentos para mejorar Rahul Gandhi. Debería ir en sus sentidos después del comentario de la Corte Suprema «.

El Ministro de la Unión se refería a los comentarios de la Corte Suprema sobre la revisión intensiva especial (SIR) en Bihar, que confirmó la revisión de la Comisión Electoral de rollos electorales y señaló que Aadhaar Card no es una prueba concluyente de ciudadanía, informó ANI.

Señalando que hay muchas «personas inteligentes» en CongresoRijiju los instó a «dar algo de sabiduría a Rahul Gandhi». Él dijo: «También hay algunas personas inteligentes en el Congreso; no todos son como Rahul Gandhi. Deberían unirse y darle algo de sabiduría».

Comentando un video compartido por Gandhi, en el que conoció a personas declaradas «muertas» por el Comisión Electoral (CE)Rijiju lo llamó un «drama» y reiteró que el trabajo del organismo electoral implica eliminar los nombres de los votantes fallecidos y agregar nuevos.

«La Comisión Electoral tiene 3-4 directrices. En todos los estados, hay oficiales de comisionados electorales bajo el gobierno estatal. Preparan rollos electorales en nombre de la CE. independenciaY debería suceder. Asegura que los nombres de las personas muertas se eliminen de los rollos. Entonces, ¿por qué Rahul Gandhi hace este drama que bebe té? Sir ha terminado para eliminar los nombres de personas muertas y agregar nuevos votantes «, dijo Rijiju.

Gandhi El miércoles, compartió un video de tomar té con algunos votantes «muertos» de Bihar y agradeció a la CE por esta experiencia «única».

Un grupo de votantes se reunió con el diputado del Congreso y compartió cómo fueron declarados «muertos» por el organismo de la encuesta y le quitaron sus nombres de la lista de votantes después del ejercicio SIR.

Al compartir el video, Gandhi escribió: «Ha habido muchas experiencias interesantes en la vida, pero nunca tuve la oportunidad de tomar el té con» personas muertas «. ¡Por esta experiencia única, gracias Comisión Electoral!»

«He oído que ustedes no están vivos. La comisión electoral los ha matado», dijo el Lop.

También preguntó cómo se enteraron, a qué respondieron que lo descubrieron a través de la lista de votantes de la CE.

El desarrollo se produce en medio de una fila sobre las acusaciones de «robo de votos» de Rahul Gandhi contra la CE y las presuntas irregularidades en la revisión intensiva especial en Bihar con destino a las encuestas.

(Entradas de ANI)





