Aunque amenazado con ser asesinado, Shin Tae-yong prometió que no había problema en el equipo nacional indonesio

VIVA – Ex entrenador Equipo nacional Indonesia, Shin Tae-yong, finalmente habló sobre su despido por Pssi. El entrenador de Corea del Sur ha negado firmemente el problema que mencionó el problema de la comunicación en el equipo de Garuda.

La declaración fue revelada por Shin Tae-yong en un Hereiar en el canal de YouTube del Jekpot, propiedad de su traductor, Jeong Seo Seo alias Jeje. En esta ocasión, Sty incluso se atrevió a jurar esa comunicación siempre que entrenó sin problemas.

«Significa la razón del cambio de entrenador. Dijo por problemas de comunicación en el vestuario?» preguntó Jeje, como se cita el miércoles pasado. Aunque me amenazaron con ser asesinado, Shin Tae-yong prometió que no había problema en el equipo nacional indonesio

Respondiendo a esta pregunta, Shin Tae-yong enfatizó que Jeje en realidad conocía la situación real. Dijo que nunca había experimentado barreras de comunicación, tanto con jugadores, personal u otras partes involucradas Equipo nacional indonesio.

«¿No sabías mejor? Sobre eso, si hay un problema, acepto que fue despedido», dijo Shin Tae-yong.

«Pero hasta este momento fui despedido, no hubo ningún problema. En serio, lo juro. Lo juro a pesar de que me amenazaron con ser asesinado», agregó.

Shin Tae-Yong también negó los rumores de tensiones internas cuando el equipo nacional indonesio jugó la tercera ronda de los clasificatorios de la Zona Asiática de 2026 contra Bahrein y China.

«Cuando fui a Bahrein, no había problema, cuando también fui a China. No había ningún problema en absoluto. Pero estaba confundido por qué podía haber rumores», dijo con sorpresa.

Según él, si de hecho hay limitaciones de comunicación, dos traductores que trabajan con él transmitirán esto. Pero hasta ahora, la comunicación siempre ha sido abierta y suave.

«Los jugadores naturalizados también. Nunca nos quejes de la comunicación que nos importa. Porque nuestra comunicación es suave», explicó.

Además, el entrenador de 54 años hurgó la actitud de un miembro del Comité Ejecutivo de PSSI (EXCO) que se consideraba que a menudo escupía información incorrecta.

«Pero me sorprende, ¿por qué continuó discutiendo y inventando? Especialmente (miembros de Exco) correcto. Es una mentira extraña. No debería poder inventar historias y mucho menos para dañar a los demás. Debemos ser honestos», concluyó Shin Tae-Yong.