La policía intervino que la familia del paciente obligó al médico a quitarse la máscara

Palembang, Viva – Musi Banyuasin (Muba) Oficiales de Policía Regional, South Sumatra está investigando casos de intimidación y amenaza doctor en el Hospital Regional de Sekayu.

Leer también: Se han publicado 22 participantes de la demostración de juicio de juicio



El Jefe de Policía de Muba, el comisionado senior God Parlasro Sinaga en Muba, dijo el jueves que su partido había recibido un informe del Hospital Regional de Sekayu y la víctima del doctor Syahpri directamente.

Relacionado con eso, el equipo liderado por la Unidad de Investigación Criminal inmediatamente realizó una investigación del caso.

Leer también: Egipto y Jordania entrenaron a miles de policías palestinos para ser colocados en Gaza



«Nos aseguramos de que se procese de acuerdo con los procedimientos aplicables. La prueba es esta mañana, inmediatamente asistiendo a la que asisten la Unidad de Investigación Penal, Kasi ProPam para asegurarse de que este caso se ejecute de acuerdo con el proceso», dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=bkuzqmiyndc

Leer también: Alaska enfrenta el potencial de inundaciones debido a los glaciares, 30 mil residentes desplazados



Explicó que su partido había examinado a dos testigos. Sin embargo, no ha podido determinar qué artículos se probarán a los perpetradores porque el proceso de investigación aún está en curso.

«Más tarde se verá durante el proceso de investigación, el incidente viola el artículo. Si las dos partes se reunirán más tarde para luchar por la amabilidad (pacífica), por supuesto que facilitamos. Si bien no existe, el proceso legal continúa», explicó.

Anteriormente, el incidente comenzó cuando la familia paciente Supuestamente amenazando y forzando al Dr. Syahpri se quitó la máscara mientras examinaba a los pacientes en la sala VIP de la UCI del Hospital Regional Sekayu.

Según el Dr. Syahpri, la acción amenazó su seguridad como personal médico y contradijo el protocolo de salud, porque había trabajado de acuerdo con el procedimiento operativo estándar (SOP) del hospital. (Hormiga)