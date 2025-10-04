Kendrick Lamar, Lady Gaga, The Weeknd

Reúnase, es esa época del año nuevamente. La primera votación para los premios 2026 Grammy fue enviado a los miembros de votación de la academia de grabación el viernes, dando un vistazo a las diversas estrategias que los artistas, las etiquetas y la gerencia están tomando para obtener la mejor oportunidad en Grammy Gold para la ceremonia del próximo año.

El momento, para muchos, no podría ser mejor. Kendrick Lamar Ya se está pronosticando como un importante contendiente para su álbum «GNX» y su sencillo Smash «Luther» con SZA, con presentaciones repartidas en varias categorías. Bad Bunny está cubriendo sus apuestas con «Debí Tirar Más Fotos» pocos días después de que se anunciará que actuará en el Show de Malifa del Super Bowl de Apple Music 2026. Lady Gaga Regresa con una venganza con su «caos» nostálgico pero muy fresco y sus singles «Abracadabra» y «enfermedad». Y hay muchos, muchos más artistas lanzando sus sombreros en el ring para ganar el próximo año.

No hay toneladas de bolas curvas en comparación con el último: ¿recuerdas cómo Beyoncé presentó ocho canciones diferentes a diferentes categorías de género? – Pero hay algunas sorpresas que notamos en el camino. Antes de que la votación de la primera ronda llegue a su fin el 15 de octubre y las nominaciones se anuncian el 7 de noviembre, Variedad analiza la votación de primera ronda para responder a sus preguntas ardientes.

P: ¿Está la dominación completa de Kendrick en el horizonte?

A: Muy posiblemente. Lamar ganó el año pasado con su Smash Funaway «Not Like Us» que obtuvo el disco del año, la canción del año, la mejor actuación de rap, la mejor canción de rap y el mejor video musical. Ahora armado con un álbum completo que se lanzó en el plazo calificado, Lamar envió «GNX» para el álbum del año y el mejor álbum de rap. «Luther», su éxito con SZA, aparece en disco y Song of the Year, así como la mejor actuación de rap melódica y el mejor video musical. Su otra melodía «GNX» «TV Off» está en disputa por la mejor actuación de rap y la mejor canción de rap.

Otra presentación para Lamar se encuentra en la categoría de rendimiento del mejor dúo/grupo de pop con su función en «30 For 30» de SZA. Ella misma tiene un puñado de pistas en diferentes categorías: «otra vida» en la mejor actuación de R&B; «Chill Baby» en la mejor canción de R&B; «Crybaby» en el rendimiento tradicional de R&B; «BMF» en la mejor actuación en solo pop; y «Drive» en video musical.

P: ¿Con quién está afirmando Kendrick en las categorías de rap?

A: Clipse, por uno. El álbum de reunión aclamado por la crítica del dúo «Let God Sort Em Out» se lanzó en julio, y lo presentaron al mejor álbum de rap. Su canción «Chains and Whips» con Lamar y Pharrell Williams (que se presentaron para el productor del año, no clásico) está en la mejor actuación de rap y «The Birds Don’t Sing» aparece en la mejor canción de rap.

En otra parte de la categoría de mejor álbum de rap se encuentran «The Force» de Ll Cool J, «Donda 2» de Kanye West, «Tha Carter VI» de Lil Wayne, «Música» de Playboi Carti, «Jackboys 2» de Jackboys y Travis Scott, Tyler, Tyler, Tyler, Tyler, de Tyler, del creador, y «Atake 2 de Lil Uizi de Lil Uizi.

P: El Weeknd ¿Realmente enterrar el hacha del Grammy?

A: Seguro que lo hizo. The Weeknd anunció anteriormente un boicot del Grammys en 2021, alegando que ha habido corrupción con su proceso de nominación. Así que fue un shock más temprano cuando dio una actuación sorpresa durante los Grammys en febrero, señalando el fin de su carne con la institución. Este año tampoco se está conteniendo. Se presentó para el Álbum del año para «Dure Up Tomorrow» y el sencillo «Timeless» para disco y Song of the Year. En otros lugares, dividió la diferencia con las presentaciones en varios géneros, incluyendo «Cry For Me» en la mejor actuación en solitario pop y «São Paulo» con Anitta en el mejor dúo pop/actuación grupal. «Dure Up Tomorrow» aparece en el mejor álbum vocal pop, mientras que «Baptized in Fear» está incluido en la mejor actuación de R&B y la mejor canción de R&B. Él también hace una oferta por categorías visuales, con «Open Hearts» enviado para el mejor video musical.

P: ¿Qué pasa con Drake y Morgan Wallen? ¿No tuvieron problemas con los Grammys?

A: Sí, y eso parece aguantar, al menos para Wallen. Drake retiró sus nominaciones en 2022 cuando el Weeknd fue rechazado por «After Hours» el año anterior. No ha estado completamente fuera de la boleta, ya que ha sido presentado para características en las canciones de otros artistas, y este año parece que el equipo de PartyNextdoor puede haber presentado su álbum colaborativo y canciones en su nombre. El «$ OME $ exy $ Ong $ 4 U» del dúo aparece en el álbum del año y el álbum progresivo de R&B, mientras que «Somebody Loves Me» está en el disco del año, la mejor canción de rap y la actuación melódica de rap (la última también incluye «Something About You»).

En cuanto a Wallen, el equipo del músico country confirmó Variedad En agosto, no se enviaría a sí mismo ni a ninguna canción de su último álbum «I’m the Problem» para los Grammys, y eso todavía se mantiene. Su nombre aparece en el productor del año, con un recuento no clásico, pero solo como parte de los créditos para Charlie Handsome, que enumera cuatro canciones de Wallen.

P: ¿Dónde terminó Bieber con el «botín» relativamente diverso?

A: Justin Bieber ha dado a conocer en el pasado que no estaba emocionado cuando su álbum «Cambios» aterrizó en las categorías pop en lugar de R&B en 2020. Así que este año, parece que está dividiendo la diferencia con canciones de su álbum lanzado por sorpresa «Swag». Está presionando a «Daisies» para grabar y Song of the Year, con «Swag» en el Álbum del año y el mejor álbum vocal pop. Pero aquí es donde se bifurca: «Daisies» está en la mejor actuación pop en solitario, mientras que «Devocion» con Dijon está listo para el mejor dúo pop/rendimiento del grupo. También está tratando de lidiar en las categorías de R&B con «Yukon», en la lista en la mejor actuación de R&B y la mejor canción de R&B. Las imágenes de «Yukon» también se enviaron en el mejor video musical.

P: ¿Los Grammy se encontrarán con el momento con el último álbum de Bad Bunny?

A: Solo podemos esperar eso. Variedad‘s Thania García escribió sobre si O no, los votantes del Grammy otorgarán su más alto honor, el álbum del año, a su álbum en español político «Debí Tirar Más Fotos», señalando que parece probable que una nominación sea probable, pero una victoria puede ser una posibilidad larga. De cualquier manera, está apareciendo por la posibilidad de que aparezca «Debí» en el álbum del año y el mejor álbum Musica Urbana. También está compitiendo por el récord del año con «Baile inolvidable» y «DTMF», este último también fue enviado para la canción del año. En otro lugar, está apuntando a una nominación en la mejor actuación musical global con «EOO». Con los Grammy que tienen lugar justo antes del Super Bowl en 2026, cuando encabezará el programa de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music, todavía alcanzará los principales hitos sin importar cómo se agite la carrera del Grammy.

P: El año pasado estuvo lleno de grandes lanzamientos pop de Ariana GrandeLady Gaga y Miley Cyrus. ¿Qué está pasando en las categorías POP?

A: Mucho, en realidad. Ariana Grande regresó a principios de este año con su álbum «Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead» con seis (o cinco y media y media, dependiendo de cómo lo vea) nuevas canciones. Ella está depositando en «Twilight Zone» para tener en cuenta el disco y la canción del año, así como la mejor actuación pop en solitario. En cuanto a «desafiar la gravedad», su dúo de «Wicked»? Eso se envía en la categoría de rendimiento del mejor dúo/grupo de pop, mientras que la banda sonora «Wicked» está en el álbum del año y la mejor banda sonora de compilación para medios visuales. (Su puntaje aparece en la categoría de banda sonora de Best Stretch respectiva).

Miley Cyrus, mientras tanto, se presentó en todos los ámbitos con varias canciones. «Something Beautiful» aparece en el álbum del año, así como al mejor álbum vocal pop, mientras que su película visual acompañante se incluyó en la mejor película musical. Está lanzando varias canciones a diferentes categorías: «End of the World» para grabar y Song of the Year, «More To Lose» a la mejor actuación en solitario pop, «Walk of Fame» con Brittany Howard a la mejor actuación de dúo pop y «Easy Lover» al mejor video musical.

Y luego está Gaga. Ella es claramente estratégica sobre dónde está haciendo sus apuestas con «Mayhem», que se envía en el Álbum del año y el mejor álbum vocal pop. «Abracadabra» es el principal contendiente en el disco y la canción del año, así como la mejor grabación de dance pop, el mejor video musical y la mejor grabación remezclada para su toma de Gesaffelstein. «Enfermedad» aparece en la mejor actuación pop en solitario, mientras que está intentando «Perfect Celebrity» en Best Rock Performance y Best Rock Song.

P: Y luego está Chappell Roan. Ella solo sacó dos singles este año, pero ¿dónde podrían terminar?

A: Chappell Roan tuvo un gran giro en los Grammy a principios de este año después de que se llevó a casa al mejor artista nuevo. Y aunque ha tenido éxitos duraderos desde entonces, me viene a la mente «Pink Pony Club», dejó caer «The Giver» y «The Subway», ambos marcadamente diferentes en sonido. «The Subway» es donde está apostando más grande, enviando la canción en disco y canciones del año, así como en la mejor actuación pop en solitario. Pero se está ramificando con «The Giver», la melodía del país que debutó en «Saturday Night Live» en marzo. En la boleta electoral, «The Giver» aparece tanto en la mejor actuación en solitario country como en la mejor canción country, dándole una oportunidad de llevarse a casa un Grammy para una categoría fuera de su pop estándar.