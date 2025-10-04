Cantika Cantika Davinka Motorbiate Swordsman

Magetan, Viva – Cantante dangdut Cantika Davinka experimentado accidente Tráfico en la carretera Kawedanan-Lembeyan, Magetan.

Sucedió el viernes 3 de octubre de 2025, noche. Móvil Su grupo golpeó una bicicleta motor que fue abordado por dos personas. Los niños con las iniciales BPW (13) y F, los residentes de la aldea de Giripurno, Kawedanan, Magetan, que abordaron a los dos ruedas dos fueron asesinados.

«Es cierto (diciendo el accidente de Cantika Davinka)», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional de Java Oriental, el comisionado de policía Jules Abraham Abast, sábado 4 de octubre de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Oriental Kombes Pol Jules Abraham Abast. Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

Mientras tanto, el comisionado principal de la policía de la policía magetana, la policía de la policía Raden Erik Bangu Prakasa, agregó un accidente cuando se produjo cuando se produjo un accidente cuando vehículo Cantika superó a otros vehículos. Pero, desde la dirección opuesta, resultó que había una motocicleta que fue abordada por la víctima, pero las luces principales no se encendieron.

«Cuando el vehículo Innova conducía de norte a sur o desde Kawedanan a Lembeyan, superando a otro vehículo y resulta que desde la dirección opuesta conducía la moto sin encender los faros», dijo Erik.

En este incidente, Cantika Davinka no resultó herida. Pero no con un conductor de Cantka. Sufrió heridas en la cabeza.