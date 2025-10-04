¡En curso! ¿Transmisión en vivo Manchester United vs Sunderland, los demonios rojos se elevan o intimidaron de nuevo?

Manchester, Viva – Sábado por la noche (4 de octubre de 2025), el evento Liga Premier Volver para presentar una pareja interesante: Manchester United VS Sunderland en Old Trafford. Esta séptima semana de partido es una prueba importante para los Red Devils que luchan por encontrar su mejor desempeño esta temporada.

Enlace de transmisión en vivo Y tiempo de transmisión en vivo

El partido se transmitirá transmitiendo en vivo a través de la plataforma de video a partir de las 21:00 WIB. Haga clic aquí.

Condición de los dos equipos y narraciones de partidos

Esta temporada es bastante pesada para el Manchester United. Solo pudieron ganar 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, por lo que ahora ocupan la 14ª posición de la clasificación con 7 puntos.

Este partido es un impulso del surgimiento del equipo de Ruben Amorim para regresar a la pista ganadora y volver a la competencia en la cima.

Mientras tanto, Sunderland muestra una tendencia positiva. En los últimos cuatro partidos, el equipo apodado The Black Cats estaba invicto y ahora ocupó el quinto lugar con 11 puntos. Los oponentes de Tirto.id esta noche tienen la oportunidad de fortalecer su posición en la zona europea.

Manchester United todavía tiene que perderse a algunos jugadores debido a lesiones, como Noussair Mazraoui y Lisandro Martínez. Mientras que Sunderland también perdió importantes jugadores como Habib Diarra y Leo Hjelde.

Rekor & Head To Head

En la historia de la última reunión, United tomó un superior a Sunderland, con 4 victorias de los últimos 5 partidos.

Determinantes y predicciones de coincidencia

Presión del anfitrión: United debe ganar para reducir la presión sobre su rendimiento esta temporada.

Consistencia de Sunderland: los visitantes vienen con gran confianza y la posibilidad de jugar sin una gran carga.

La profundidad del equipo y la lesión: la ausencia de jugadores clave puede influir en las decisiones tácticas de los dos entrenadores.

Si United puede aprovechar la presión como motivación y jugar de manera más agresiva, sus posibilidades de ganar están abiertas. Sin embargo, si Sunderland puede mantener la disciplina táctica y atacar de manera efectiva, los resultados sorprendentes no son imposibles.