Cuando se le preguntó cuándo se casaría con Olla Ramlan, la respuesta de Tristan incluso hizo entender a los internautas.

Jacarta – La relación sentimental entre Olla Ramlan y su joven amante caucásico, Tristán Molina, ha vuelto a ser tema de conversación entre los internautas. Esta vez, la atención del público se centró en la respuesta de Tristán cuando le preguntaron sobre sus planes de casarse con Olla en una transmisión en vivo en las redes sociales.

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Este momento se volvió viral después de que los clips del video se difundieran ampliamente en varias plataformas de redes sociales. En el video se ve a Olla y Tristan relajándose en un lugar para comer mientras leen comentarios de internautas que se sumaron a su live. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Al principio el ambiente parecía relajado y lleno de bromas. Pero la situación cambió cuando surgió la cuestión del matrimonio. Olla, que leyó el comentario, intentó traducirlo a Tristan para que su amante entendiera el significado de la pregunta del internauta indonesio.

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«¿Cuándo te vas a casar? ¿Sabes casarte?» preguntó Olla a Tristán, citado el jueves 28 de mayo de 2026.

La cosa no quedó ahí, Olla volvió a explicar el significado de la pregunta en inglés.

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«Casados, ¿cuándo casados? Nos casamos», volvió a explicar.

En lugar de responder con entusiasmo o brindar certeza, Tristan en realidad dio una respuesta que hizo que los internautas se concentraran mal. El joven actor se limitó a menear la cabeza en silencio sin dar una respuesta definitiva.

Esta breve pero significativa respuesta provocó inmediatamente varias especulaciones por parte de los internautas. Muchos creen que la expresión de Tristán demuestra que no tiene ganas de dar un paso más serio en un futuro próximo.

Aun así, Olla todavía parecía relajada ante la situación. Incluso reveló que Tristan había sido presentado a sus hijos, lo que indicaba que su relación había entrado en el ámbito familiar.

«Sí, se lo he presentado a los niños», dijo Olla.

El vídeo se vio inmediatamente inundado de comentarios de internautas que destacaban el lenguaje corporal de Tristan. No pocas personas asocian la corta edad de Tristan con la posibilidad de que no esté preparado para casarse.

«Por su cara, parece que no quiere casarse rápidamente… definitivamente sólo quiere divertirse», dijo un internauta.

«Sí, su nombre todavía es demasiado pequeño para preguntar sobre el matrimonio, aún queda un largo camino por recorrer», dijo otro.

«Aún eres joven y no podrás casarte rápidamente, porque todavía te queda un largo camino por recorrer y hacer muchas cosas», dijo el internauta.