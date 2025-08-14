Jay Idzes inmediatamente se convirtió en el Comando de Defensa de Sassuolo e hizo satisfecho a un campeón de la Copa Mundial

VIVA – Jay idzes No tardó mucho en mostrar su calidad en Sassuolo. En la sesión de entrenamiento inaugural el miércoles (8/13), el duro defensor de Indonesia inmediatamente jugó un papel como un general en la línea de fondo.

En el video subido por el canal oficial de YouTube del club, Idzes se ve rápidamente integrado con el esquema de juego. A menudo se escucha su voz guiar a compañeros de equipo, organizar la línea de defensa, para garantizar que la posición de fuera de juego del oponente se mantenga perfectamente.

El jugador de 25 años incluso tuvo una tarea directa de proteger al delantero ágil de Francia, Armand Lauriente. Cada vez que Sassuolo construye ataques desde abajo, Idzes es el punto de partida de la distribución de la pelota.

La situación de la pelota muerta no se salvó de su atención. Cuando se enfrentó a un esquema de fútbol de esquina, el ex defensor de Venezia no dudó en gritar recordó a sus colegas que fueran disciplinados para proteger el área.

Momentos interesantes ocurren cuando el entrenador Fabio Grosso dio instrucciones de cerca, luego monitoreó la acción del capitán Equipo nacional Indonesia desde la distancia. La cara de Grosso parecía dar una señal satisfecha para ver el rendimiento de sus nuevos hijos de crianza.

Idzes se unió oficialmente a Sassuolo después de ser redimido de Venezia con una dote de alrededor de 8 millones de euros. La transferencia incluso llegó un paquete con el ala de Fali Cande.

Su debut oficial tiene el potencial de asistir a Sassuolo frente a Catanzaro estadounidense en la primera ronda de Coppa Italia, el viernes (8/15), en el estadio Mapei. Si todo sale bien, Idzes probará inmediatamente el gran partido contra los campeones defensores de Napoli en la semana inaugural de la Serie A, 23 de agosto.