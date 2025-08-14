El 20 por ciento de los adolescentes indonesios experimentan solo, ¡esto es peligroso!

Yakarta, Viva – El Ministro de Población y Desarrollo Familiar (Mendukbangga), así como el Jefe de Bkkbn, Wihaji, reveló que hasta el 20 por ciento de los adolescentes en Indonesia experimentaron solitario que puede poner en peligro su salud mental. Esta condición es una preocupación seria del gobierno, una de las cuales es fortalecer el papel de la generación de planificación (género).

Ministro de Población y Desarrollo Familiar, Wihaji junto con el Regente Tangerang, Maesyal Rayid Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

«Nuestros adolescentes indonesios necesitan atención, el 20 por ciento está solo, hay uno de los análisis de los medios, uno de los problemas es que están solos, finalmente corren en todas partes, creo que más tarde la parte que completamos. Por lo tanto, espero que los amigos que están en la categoría de adolescentes en organizaciones exploradoras, géneros, lo que sea, dan buenos ejemplos», dijo Wiaji en Jakarta, jueves (8/14/2025).

Hizo hincapié en que los indonesios tienden a imitar el comportamiento directo del ejemplo circundante. Por lo tanto, el papel de los compañeros es la clave para dar forma al comportamiento positivo de los adolescentes.

«Este comportamiento será imitado para que se convierta en un ejemplo, más o menos», dijo.

Para superar este problema, Bkkbn dirige el programa * Academia Familiar * que está destinada a educar a las generaciones futuras, que van desde la secundaria, la escuela secundaria, hasta los niveles terciarios. Este programa incluye capacitación básica (*entrenamiento básico*), medio (*intermedio*), para continuar (*entrenamiento avanzado*).

Wihaji también destacó el surgimiento del comportamiento desviado en la comunidad, desde la violencia debido a la adicción hasta los juegos en línea hasta aumentar el comportamiento lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT).

«Se está mostrando ahora, ahora es parte del ejemplo, muchos comportamientos desviados causados por el mundo de los juegos y las redes sociales. Para eso, lo dejo con amigos de género, amigos que están presentes, especialmente los adolescentes para continuar teniendo cuidado. Este comportamiento desviado es una de las razones de las redes sociales porque este adolescente tiende a querer ser diferentes», explicó.

Según él, * Family Academy * también es una solución para superar la adicción de los dispositivos que actualmente experimentan muchos niños y adolescentes. Recordó que el dispositivo ahora forma parte de la vida familiar que, si no se usa sabiamente, puede afectar el algoritmo, la actitud e incluso la mentalidad del usuario.

La tasa de Wihaji, el control del uso de dispositivos es muy importante para que los adolescentes no pasen tiempo solo jugando o naveguen en las redes sociales. Alentó a los padres a tomarse el tiempo para hablar con calidad con los niños.

«El teléfono celular es de más de 7-8 horas que sostenemos, afectará el cerebro y formará nuestra mentalidad. Estoy de acuerdo en que los adolescentes son fortaleza, por lo tanto, deben estar bien educados, dada una explicación, espacio, lugar y oportunidad de derramar sus pensamientos, así como el aprecio por ellos», dijo. (ENTRE)