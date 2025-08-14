Cómo se está preparando el Festival de Cine de Sarajevo para el futuro

Para su 30 edición el año pasado, el Festival de Cine de Sarajevo presentado Una renovación audazCambiando el núcleo de sus actividades desde su hogar tradicional en el corazón del casco antiguo de la ciudad a sus cuartos modernos, un movimiento que el festival Topper Jovan Marjanovic descrito como «establecer el curso» para los próximos 30 años del famoso evento de los Balcanes.

Un año después, Marjanović insiste en que el trabajo apenas comienza, ya que los organizadores incorporan y amplían la serie de cambios introducidos el año pasado. En la víspera del evento de este año, Marjanović le dice Variedad que su equipo está en el proceso de «Twun Fine[ing] El festival a donde realmente queremos que esté ”.

El año pasado, la mayor parte de las actividades del festival que se llevaron a cabo en las vacaciones del hotel del centro de Sarajevo y los cines de Cineplexx adyacentes, un multiplex de ocho pantallas construido en 2021. El jardín del festival recién construido se introdujo como un centro de eventos, mientras que la actividad de la industria se trasladó desde el hotel histórico de la ciudad de la ciudad antigua en el elegante moderno suizo.

El programa de la industria Cinelink de este año volverá a establecer una tienda en el Centro de Conferencias de Swissotel, con el Jardín del Festival, según Marjanović, que funciona como un «lugar totalmente integrado» junto con él. El jardín también ha sido rediseñado para funcionar como un «pueblo del festival», dice, y se utilizará para conversaciones y reuniones individuales, al tiempo que ofrece espacios sociales y un bar para reuniones informales.

Se han agregado varios nuevos lugares de proyección al programa para la 31ª edición, subrayando la convicción de Marjanović de que el festival debería estar «avanzando hacia el público», y agregó: «Queremos tratar de ver cómo podemos servir a nuestra audiencia, donde sea que esté». Mientras tanto, el icónico graduado de UNIQA Open Cinema Stari ha recibido una actualización, con una pantalla más grande, un sistema de sonido mejorado y asientos adicionales que duplica su capacidad. El cine será el anfitrión del nuevo programa de estreno al aire libre, que exhibirá películas de la antigua región yugoslava.

El festival abre el 15 de agosto con el estreno mundial de «The Pavilion», por el talento local Dino Mustafić, un veterano director de cine de teatro y documental y ex director artístico de drama en el Teatro Nacional Sarajevo. Una comedia negra escrita por el Viktor Ivančić, «The Pavilion» sigue a un grupo de residentes de edad avanzada en una casa de retiro que lanzó una rebelión armada después de sufrir años de abuso y humillación por parte de sus cuidadores. La película marca el regreso a la ficción de Mustafić por primera vez en más de dos décadas, desde su estreno de Rotterdam en 2003 «Remake».

A través de las cuatro secciones de competencia del festival para largometrajes, documentales, cine cortos y estudiantiles, 50 películas competirán por los Premios Heart of Sarajevo, incluidos 15 World, seis internacionales, 28 regionales y dos estrenos nacionales. Los estrenos mundiales incluyen las selecciones de competencia «Otter», del veterano cineasta bosnio Srđan Vuletić, y «Yugo Florida», el debut como director de largometrajes de Vladimir Tagić de Serbia, quien co-creó y codirigió el premio Cannesperseries.Operación sable. » También se estrenará en la competencia documental en el mundo «Bosnian Knight», de Tarik Hodžić, quien dirigió el plateador de la multitud de 2016 «Scream For Me Sarajevo», sobre la actuación del líder de Iron Maiden Bruce Dickinson en la capital bosnia en medio de su asedio de cuatro años.

«The Pavilion» abre el 31º Festival de Cine de Sarajevo.

Cortesía del festival de cine de Sarajevo

Nueve películas competirán por un premio Heart of Sarajevo en la competencia de largometrajes, entre ellas «DJ Ahmet«De Georgi M. Unkovski de Macedonia del Norte, que ganó tanto el Premio al Jurado Especial a la Visión Creativa y el Premio de la Audiencia después de su estreno en la competencia dramática mundial en Sundance este año».Viento, habla conmigo«, Debut en elegíaco del director serbio Stefan đorđević, que se estrenó en la competencia de tigres en Rotterdam; y» Sorella di Clausura «, del cineasta serbio con sede en Rumania Ivana Mladenović, recién recostado su estreno mundial en Locarno, donde el largometraje del director» «,»Ivana el terrible”, Obtuvo un premio especial del jurado en 2019.

Una alineación apilada de talento local subraya lo que ha sido un año prometedor para los cineastas de la región de los Balcanes, con el director croata Igor Bezinović también haciendo olas con su documento docente «»¡Fiume Death!«Que ganó el Premio Tiger de Rotterdam en febrero.

«Ha sido un buen año con nuevas voces. Parece que hay un poco de ola que sale de la ex Yugoslavia, que no ha sido el caso durante algún tiempo», dice Marjanović. «Esto se siente fresco. Hay un nuevo grupo de autores, su sangre joven, digamos, que tienen algo que decir de una manera diferente a lo que hemos visto en el cine en esta parte del mundo».

The competition jury, which will be led by veteran Ukrainian documentary filmmaker Sergei Loznitsa (“Two Prosecutors”), includes Serbian actor Dragan Mićanović (“Operation Sabre”), Romanian director, writer and actor Emanuel Pârvu (“Three Kilometers to the End of the World”), Bosnian Dutch director and writer Ena Sendijarević (“Sweet Dreams”) y la directora del Festival de Cine de Berlín, Tricia Tuttle.

Mientras tanto, el cineasta italiano ganador del Oscar Paolo Sorrentino («The Great Beauty») estará agilado con un premio Honorario Heart of Sarajevo durante la ceremonia de apertura del festival, mientras que una retrospectiva de las obras del director se desapee durante toda la semana. Sorrentino, cuya última película, «La Grazia», abre este año Festival de cine de Venecia: también dará una clase magistral para compartir sus pensamientos sobre el cine contemporáneo, uniéndose a una alineación cargada de homenajeados que incluye al actor versátil Ray Winstone («The Gentlemen»), el ícono sueco Stellan Skarsgård («Valor sentimental«) Y el cuatro veces nominado al Premio de la Academia Willem Dafoe, quien recientemente protagonizó el estreno de Locarno»La fiesta de cumpleaños. «

Director del Festival de Cine de Sarajevo Jovan Marjanovic

Cortesía de Edvin Kalic

También se está honrando la cineasta Ilya Khrzhanovsky, el provocador nacido en Rusia cuyo «dau», un elaborado, multidisciplinario, «Truman Show» -esque Project utilizando miles de actores no profesionales y compuesto de 700 horas de imágenes ha provocado controversias cuando dos instalaciones proyectadas en la Festival de Cine de Berlin en 2020. acoso y un entorno difícil en el set para las mujeres, que el director ha refutado.

Solicitado por Variedad Sobre la decisión del festival de Sarajevo de honrar al controvertido director, Marjanović dice que el festival «quería mirar su trabajo desde la perspectiva artística», y agregó que la decisión se produjo después de una extensa deliberación entre el equipo de programación.

«Somos conscientes de cuán controvertido [the decision] Puede ser, y no estamos evitando esto «, dice Marjanović.» Esta es definitivamente una discusión que estamos teniendo. Creo que es algo para discutir, y el festival puede ser una plataforma para esta discusión: hasta dónde se pueden empujar las cosas para hacer películas «.

Es una elección provocativa que probablemente agregue el zumbido a lo que ya está configurando para ser un año de banner para el Festival de Cine de Sarajevo. Después de una récord de récord de la 30 edición, que rompió el récord de admisiones establecido en 2023, Marjanović dice que las ventas de boletos están en un comienzo «aún mejor» en la víspera del evento de este año, con ventas en línea «por el techo».

Es una prueba más de por qué la larga festival de los Balcanes continúa estableciendo el estándar para la región, después de haber pasado tres décadas usando su fórmula probada para convertirse en uno de los eventos más esperados de la temporada del festival de verano.

«Se han implementado muchos cambios en los últimos dos, tres años, pero creo que la experiencia principal del festival es mucha gente reunida en el mismo lugar viendo películas juntos y reuniéndose después para hablar sobre las películas», dice Marjanović. «Eso es bastante simple. Cómo hacer eso bastante simple de una manera excelente es algo que hemos logrado hasta ahora, pero queremos seguir haciendo».

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.