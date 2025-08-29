Japón invertirá 10 billones de yenes en India durante la próxima década







Japón el viernes estableció un inversión Objetivo de 10 billones de yenes en India durante una década, informó la agencia de noticias PTI. Las dos partes reafirmaron una mega hoja de ruta para reforzar la cooperación en varias áreas clave, como minerales críticos, defensa y tecnología. Japón hizo el anuncio en medio de la turbulencia económica global causada por las políticas de la administración Trump sobre el comercio y los aranceles.

Los anuncios para expandir la asociación estratégica especial y global de la India-Japón se hicieron luego de las conversaciones de la cumbre entre el primer ministro Narendra Modi y su homólogo japonés, Shigeru Ishiba.

En una declaración de medios, Primer Ministro Modi dijo: “Hemos establecido un objetivo de 10 billones de inversiones de yenes en India de Japón en los próximos 10 años.

«La cooperación de India-Japón es crucial para la paz y la estabilidad mundial, y ambas partes han sentado una base sólida para un ‘capítulo nuevo y dorado’ en la asociación», dijo, poco después de aterrizar en Tokio. El primer ministro está en una visita de dos días a Japón.

Además, el Primer Ministro también afirmó: «Hemos creado una hoja de ruta de 10 años para la cooperación en una variedad de áreas, incluidas la inversión, la innovación y la seguridad económica».

En sus comentarios, Modi de que India y Japón están totalmente comprometidos con un Indo-Pacífico libre, abierto, pacífico, próspero y basado en reglas, informó PTI.

«Ambas partes también decidieron fortalecer aún más la cooperación en el campo de la industria de defensa y la innovación», dijo Modi.

Preocupaciones de la India y Japón con respecto al terrorismo y ciberseguridad son los mismos, dijo Modi, y agregó que ambas partes han compartido intereses en impulsar la defensa y la seguridad marítima.

Alabando la amistad de Japón y la India a lo largo de los años, el primer ministro Modi dijo: «La asociación India-Japón se basa en la confianza mutua, refleja nuestras prioridades nacionales y está moldeada por nuestros valores y creencias compartidos».

Mientras tanto, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba declaró que «ambas partes deben aprovechar las fortalezas de los demás para enfrentar los desafíos de próxima generación».

Durante su reunión con Ishiba, Modi también expresó que ambos países tienen preocupaciones comunes contra el terrorismo, la seguridad cibernética y otras actividades. Además, agregó que India y Japón han compartido intereses que están vinculados a la defensa y la seguridad marítima, informó PTI.

(Con entradas de PTI)





