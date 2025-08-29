¡Llévalos al juego de pelota! Los maestros de «Elementary Abbott«Están haciendo una excursión para ver el Filis de Filadelfia Dirige las bases en un próximo episodio.

En San Diego Comic-Con el mes pasadoCreador de la serie y estrella Quinto Brunson Reveló que la temporada 5 vería el elenco de «Abbott» filmando en un evento en vivo. «Creo que los fanáticos de los deportes de Filadelfia estarán muy felices», bromeó, sin anunciar qué equipo obtendría el centro de atención.

Luego, el jueves, el elenco del programa nominado al Emmy fue visto filmando en Citizens Bank Park en Filadelfia mientras los Filis se enfrentaron a los Bravos de Atlanta. Resultó ser una noche histórica para el equipo local, que ganó el juego en un reventón de 19-4. «Voy a necesitar el elenco ‘Abbott’ para estar en cada juego de Filis de ahora en adelante», un fanático extático al corriente en X.

La exitosa comedia ABC es conocida por mostrar el amor a los equipos deportivos locales de la ciudad, con cameos de las estrellas de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, Jason Kelce y Brandon Graham (los jugadores de la NFL aparecieron durante el estreno de la temporada 3, además del Trofe del equipo Super Bowl a Set Set), así como una historia divertida de la temporada 2 con la historia de Flyelphia Flyers ‘Flyelphia’ Mascoters. El crossover de los Filis, que se reveló el lunes por la mañana con una foto del elenco posando con la mascota del equipo, Phillie Phanatic, se unió en colaboración con MLB Studios, el brazo de producción creativa de la liga.

«Como grandes fanáticos de la serie, MLB Studios inició un alcance a Warner Brothers y, posteriormente, los Filis para comenzar el proceso de tiro», dijo un portavoz de la entidad del béisbol en un comunicado. «La colaboración entre MLB Studios, los Filis y el programa comenzaron a filmar un episodio de botella en el juego en un juego de Filis, con el objetivo de garantizar la autenticidad y el acceso al campo».