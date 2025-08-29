¡Suficiente, mi hijo es una víctima!

Yakarta, Viva – Zulkifli, papá del difunto Affan kurniawan Recuerde a toda la comunidad, incluidos los taxistas de motocicletas en línea (ojol) quien participó en la manifestación para no actuar anarquista.

No quería, la manifestación nuevamente reclamó vidas como experimentó el niño, Affan Kurniawan. Zulkifli pidió a todas las partes que se abstuvieran para que la situación no se calentara.

«No dejes que todos los anarquistas aquí, con mis colegas. No dejes que la segunda vez suceda», dijo Zulkifli en una conferencia de prensa, viernes 29 de agosto de 2025.

«Pregunto socios en línea, solo mi hijo que es una víctima», continuó.

Zulkifli explicó, su partido entregó completamente la muerte de Affan Kurniawan a la policía. Esperaba que la familia obtuviera justicia y el fallecido affan por este incidente.

«Lo he entregado a los agentes de la ley. He renunciado al problema de la partida de mi hijo», dijo.

Además, Zulkifli espera que los oficiales de Brimob que atropellan al niño usando Rantis hasta la muerte sean un castigo.

«El aparato que cometió anarquistas debe ser castigado igual que mi hijo que ha muerto», concluyó Zulkifli.

Anteriormente informó, el misterio de los nombres de los miembros de Brimob que estaban en el conductor de automóviles Rantis Pelindas en línea en línea Taxi Taxi Kurniawan finalmente reveló.

Los nombres fueron revelados por el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri cuando se reunió con los manifestantes que ingresaron a la sede de la policía regional de Metro Jaya. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.