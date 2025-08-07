James Gunn dirigirá la secuela de ‘Superman’: ‘Siguiente película en Super-Family’

James Gunn Escribirá y dirigirá «la próxima película en la súper familia», Descubrimiento de Warner Bros. El CEO David Zaslav confirmó durante la llamada de ganancias de la compañía.

Gunn había dicho anteriormente en varias entrevistas durante su «Superhombre«Press Tour que estaba escribiendo una nueva película con el Superman de David Corenswet, aunque siempre se mantuvo tímido sobre si era una secuela independiente de» Superman «o algo más. Zaslav no proporcionó claridad allí, optando por decir» la próxima película en la súper familiar «, pero es una noticia que Gunn dirigirá a Gunn dirigirá a la escritura de la escritura.

Warner Bros. recientemente relanzó el universo de DC con «Superman» de Gunn, que se encendió a $ 125 millones a nivel nacional a principios de julio y desde entonces ha generado $ 315 millones en América del Norte y $ 550 millones a nivel mundial.

Lo siguiente para la franquicia es la temporada 2 de «Peacemaker», seguida de la película «Supergirl» y la serie de televisión «Lanterns» en 2026. Además, está «Clayface», que se filmará este año. Gunn le dijo recientemente Mornings de CBS Que los fanáticos deben esperar que cada entrada tenga su propio sabor y tono, al igual que los cómics reales.

«‘Clayface’ es algo totalmente diferente. Aunque está en el mismo universo, es una película de terror completa, y esa es una de las cosas que queremos hacer», dijo Gunn. «No hay un estilo de empresa. No es como si cada película fuera como ‘Superman’. Los artistas y los directores y los escritores que crean cada uno traerán su propio sentido.

James Gunn y Peter Safran fueron contratados en 2022 para restablecer el estado de DC Studios, que durante mucho tiempo ha luchado para mantenerse al día con el exitoso universo cinemático Marvel de Disney. Más allá de «Superman», retratado en este mundo por David Corenswet, Gunn y Safran han esbozado un ambicioso plan de 10 años de secuelas y spin-offs interconectados. Sus esfuerzos continuarán con dos exitosos aspirantes en 2026, «Supergirl» y «Clayface», así como una nueva versión de «Wonder Woman».

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav ha elogiado al equipo de Gunn y Safran por «dar una nueva vida y emoción en una de las franquicias de narración más emblemáticas del mundo». Aunque «Superman» ha sido un comienzo, DC todavía enfrenta desafíos porque «Supergirl» y «Clayface» están liderados por protagonistas relativamente desconocidos. Eso se compara con Superman, quien tenía una ventaja como uno de los héroes más reconocibles del planeta. Y como Disney está empezando a aprender de la manera difícil Con la racha de taquilla desigual del MCU, no todos los héroes se reciben por igual en la pantalla grande.

Eso no importa para Zaslav, quien felicita en voz alta al hombre de acero por trazar un nuevo camino hacia adelante. «La visión de DC es clara, el impulso es real», dijo después de que «Superman» aterrizó en los cines. «No podría estar más emocionado por lo que está por delante».