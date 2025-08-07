Cerca de Jokowi, hijo -in -Law Luhut y apodado Sr. Air

Yakarta, Viva – Después de más de dos décadas Subdirector El TNI quedó vacío, ahora el presidente Prabowo Subianto se está preparando para revivir la posición estratégica. La inauguración está programada para tener lugar el domingo 10 de agosto de 2025 en una ceremonia militar oficial en PusdiklatPassus, Batujar, Bandung, West Java.

La última vez que el puesto de comandante adjunto del TNI fue ocupado en 2000 por General TNI (Ret) Fachrul Razi, quien más tarde se convirtió en ministro de religión en la era del presidente Joko Widodo. Ahora, después de 25 años, los pasos para ocupar este puesto están en el centro de atención pública, especialmente porque solo un puñado de cuatro generales de estrellas que cumplen con los requisitos de acuerdo con el Reglamento Presidencial No. 66 de 2019.

Uno de los nombres que más le robó la atención fue el general tni Maruli Simanjuntak. No solo por su elegante rango como Jefe de Gabinete del Ejército, sino también por su extraordinario historial de carrera y su proximidad al Círculo del Palacio.

Siguiente perfil General completo Maruli Simanjuntak, que se predice que es un fuerte candidato para el comandante adjunto TNI:

1. Carrera militar: de Kopassus a Ksad

El general de TNI, Maruli Simanjuntak, nació en Bandung el 27 de febrero de 1970. Se graduó de la Academia Militar de 1992 de la ramificación de infantería y había servido en la Unidad de Elite de Director de Combate Cakra y Kopassus.

Maruli comenzó a ocupar una posición estratégica en 2002 como comandante del desprendimiento de combate de Cakra. Después de eso, su carrera disparó con varias posiciones importantes, que van desde el comandante del Batallón de Kopassus, el comandante del Grupo A de Paspampres, Danrem 074/Waratratama Surakarta, hasta el comandante adjunto y comandante de Paspampres.



Jefe de Gabinete del Ejército (KSAD), general Maruli Simanjuntak en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, jueves 27 de marzo de 2025

Otras posiciones importantes que se han llevado a cabo incluyen:

Pangdam ix Udayana

Pangkostrad

Jefe de Gabinete del Ejército (KSAD) desde el 29 de noviembre de 2023

La inauguración de Maruli como Jefe de Gabinete del Ejército del presidente Jokowi marcó su aumento para convertirse en un general de cuatro estrellas. Fue inaugurado a la edad de 53 años, convirtiéndolo en uno de los Ksad más jóvenes en comparación con su predecesor.

2. El apodo «Sr. Air» gracias al programa humanitario del ejército indonesio

Mientras se desempeñaba como comandante militar IX Udayana, Maruli inició el Programa Aéreo de Manunggal, una iniciativa del Ejército para ayudar a la comunidad interior a obtener acceso a agua limpia. La idea surgió cuando vio a los residentes de NTT de primera mano que no podían cultivar debido a la falta de agua.

Con un enfoque de colaboración, Maruli movió a Babinsa para encontrar fuentes de agua, instalar una bomba hidráulica y enseñar cómo cuidar a la comunidad. Este programa se desarrolló ampliamente, incluso a áreas remotas como Sulawesi y Papua.

Hasta ahora, el ejército ha construido 825 puntos de agua repartidos por Indonesia y acceder a más de medio millón de personas. Por su contribución, Maruli fue recompensado con el premio Muri como seres humanos indonesios que ayudaron a la adquisición más sostenible del agua limpia.

3. Logro y señales militares

Como soldado con una larga carrera y un logro brillante, Maruli ha embolsado una serie de premios nacionales e internacionales, que incluyen:

Dharma Star 2023

Estrella Yudha Dharma Pratama

Bintang Kartika Eka Paksi Pratama

Estrella Yudha Dharma NARARYA

Estrella Kartika Eka Paksi Nararya

Fuerzas especiales Unidad distintiva Insignia Dari Ejército de los Estados Unidos

Insignia paracaidista maestra del ejército real tailandés y del ejército de Singapur

Insignia paracaidista de caída libre militar avanzada Dari Singapur Ejército

También posee una variedad de brevets honorarios como:

La carta comando copassus

La carta de Intai Tempur

La carta para Utama

Brevet Cakra Kostrad Calificación

Alerta leal de PASPAMPRES

4. Cerca del círculo del palacio

Maruli también es conocido como el hijo del Ministro Coordinador de Marítimo e Inversión, Luhut Binsar Pandjaitan. Su cercanía con el presidente Jokowi también era a menudo una preocupación, especialmente cuando se desempeñaba como comandante de Paspampres y se confiaba en proteger al jefe de estado.

La combinación de historias militares, la atención social y la cercanía política es lo que hace que Maruli Simanjuntak considere una figura ideal para ocupar el asiento del comandante adjunto TNI que ha estado vacío.

Aunque no ha habido un anuncio oficial del presidente Prabowo, una señal fuerte lleva a Maruli. Si realmente es elegido, la posición del comandante adjunto del TNI lo llevará a la segunda posición estratégica más alta en el TNI, y abrirá la posibilidad de un mayor futuro político o militar en el futuro.