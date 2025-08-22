El anfitrión de Inglaterra se enfrenta a los Estados Unidos en su partido inaugural de la Copa Mundial para el rugby femenino

Georgie Perris rescatando a los tiburones de venta se ejecuta con Sophie Bridger y Sydney Gregson de Sarracens durante el partido de rugby femenino de Allianz Premiership entre tiburones de ventas y sarracenos (Imagen: 2024 Getty Images)

El delantero de los Estados Unidos Georgie Perris Rescue asegura que la fama solo respeta si se prepara para los anfitriones de Inglaterra en el abridor de la Copa Mundial de Rugby.

Perris Rescue nació en Detroit, pero interpretó todo su rugby en el noroeste de Inglaterra, desde su carrera junior en Waterloo hasta su papel actual como capitán de tiburones de venta en el PWR.

Puede estar en el equipo de la carretera el viernes, pero ciertamente se siente como en casa, con muchos amigos y familiares en el récord de 40,000 multitudes en el estadio de la luz.

«No puedo ocultar mi acento norte, especialmente en este equipo», dijo.

“Rehabilicé una lesión a largo plazo cuando salió la caminata por primera vez y vi que jugaríamos Inglaterra.

“Me di cuenta del gran momento que sería para el deporte, pero tuve que tenerlo en cuenta: se sentía demasiado lejos para entusiasmarse, pero ahora estamos aquí.

«Es el mejor atractivo para nosotros, primero jugando las rosas rojas. Toda la presión está sobre ellas, todos los ojos están sobre ellos y sabemos cuán capaces son.

«Solo tenemos que desempeñarnos para nuestro potencial. Tenemos que reunir el rendimiento completo de 80 minutos que pueden faltar últimamente, y sabemos que somos capaces de hacerlo».

Las águilas estadounidenses en su fiesta de bienvenida en Sunderland

La participación de Perris Rescue con el equipo de Sione Fukofuka parecía en peligro después de una lesión de horror en el último minuto del último juego de la temporada 2023-2024 que jugó para la venta el verano pasado.

Se sometió a una operación inmediata para reparar un ACL desgarrado, MCL desgarrado y un menisco dañado, pero requirió una operación diferente a principios de este año.

«No pude sentarme o levantarme sin doler, así que este juego se sintió muy lejos», agregó.

«La lesión es parte del deporte profesional, pero faltar juegos y campos de entrenamiento fue realmente difícil. Me mantuve conectado con todos, pero todavía era un lugar bastante oscuro y solitario.

«Extrañé el rugby más que nunca; fue frustrante, pero nada valió la pena ser fácil.

«Diez meses es solo mucho tiempo para rehabilitar, pero te enseña mucho sobre ti. Me dio tiempo para trabajar en cosas para las que nunca había tenido tiempo».

El equipo de Fukofuka está en el décimo lugar del mundo, pero no lo convierte en un secreto del hecho de que llegar a los nocauts es su ambición de referencia para esta lucha del Escuadrón de Hun de Campaña endurecido por las carreras recientes contra oponentes superiores de Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Y Perris Rescue es que esta es la preparación ideal para ver el lado más importante del mundo en Sunderland el viernes por la noche.

«Hemos estado juntos durante siete semanas. Se ha sentido durante mucho tiempo y creo que probablemente tendremos una de las estructuras más difíciles con los costos de entrenamiento, pero creo que dará fruto», agregó.

«Necesitamos el desafío de esta competencia para ir directamente al torneo. Será la preparación perfecta para aceptar Australia en nuestro segundo juego, lo cual es una gran oportunidad para nosotros. Creo que realmente nos pone a ver dónde estamos.

«Ver la cantidad de jugadores de PWR aquí, jugando para casi todos los equipos, solo muestra cuán buena es esa competencia. Por supuesto, conocemos a su equipo: jugamos contra ellos y jugamos con ellos. Creo que también nos conocen.

«Estamos realmente enfocados en nosotros mismos para este juego, pero, por supuesto, hemos visto a sus jugadores individuales y es bueno no ir a ciegas. Conocemos los factores X que tienen.

«Hemos sacrificado tanto para estar aquí. No obtenemos una fortuna, perdemos mucho tiempo familiar, por qué deberíamos venir a esta Copa Mundial y no luchar por los nocauts? ¿Por qué no podemos mirar los cuartos de final o las semifinales? No solo estamos felices de actuar aquí».