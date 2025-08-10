Irán acusado de deportaciones afganas masivas sin verificar el estatus legal







Los trabajadores sociales iraníes han alegado que las autoridades deportan Migrantes afganos Sin verificar su estado legal, lo que lleva a casos de identidad errónea, separación familiar y presunto abuso durante las expulsiones masivas, informó Khaama Press.

El jefe de la Asociación de Trabajadores Sociales de Irán, Hassan Mousavi Chelik, dijo que los funcionarios no han distinguido entre los migrantes afganos «legales» e «ilegales» durante las deportaciones recientes.

Citó el caso de un niño iraní deportado por error como afgano, cuya identidad se confirmó solo después de las huellas digitales en el consulado iraní, lo que resultó en su regreso, informó Khaama Press.

Mousavi agregó que algunas familias fueron expulsadas porque un miembro carecía de documentos de residencia, mientras que en otros casos los padres fueron deportados mientras sus hijos permanecían Irán.

El gobernador de Teherán, Mohammad Sadeq Motamedian, dijo que en los últimos 100 días, más de un millón de afganos han sido deportados, incluidos 400,000 de la provincia de Teherán, según Khaama Press.

Los informes también sugieren que algunas deportaciones involucraron violencia, incluido un incidente de julio en el que una familia afgana alegó que Baqer Rezaei murió bajo tortura por funcionarios iraníes en un campamento de detención de Zabol, informó Khaama Press.

Los defensores de los derechos han advertido que tales prácticas corren el riesgo de separar a las familias, violar los derechos humanos y aún más las relaciones entre Irán y Afganistán. Se han realizado llamadas para el monitoreo internacional para garantizar que las deportaciones se realicen legal y humanamente, con salvaguardas para grupos vulnerables, especialmente los niños.

En medio de estas preocupaciones, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género (Mujeres de la ONU) advirtió que las mujeres y niñas afganas que regresan de Irán y Pakistán requieren urgentemente ayuda humanitaria para reconstruir sus vidas en las comunidades ya tensadas por las dificultades económicas y los desafíos ambientales, informó Khaama Press.

En una declaración publicada el viernes 8 de agosto, la agencia dijo que más de dos millones de afganos indocumentados han regresado de Irán y Pakistán desde septiembre de 2023. «Muchos de estos retornados están llegando a un país en el que nunca antes habían vivido», dijo Khaama Press citando a las mujeres de la ONU.

El informe señaló que los retornados a menudo carecen de refugio, ingresos, acceso a la atención médica y oportunidades educativas. «Para las mujeres y las niñas, los riesgos se agravan por la pobreza, el matrimonio temprano, la violencia de género y las duras restricciones a sus derechos y libertades», agregó.

Según Khaama Press, las mujeres de la ONU destacaron que solo el 10 por ciento de los hogares con cabeza de mujer tienen un refugio permanente, mientras que las organizaciones humanitarias están luchando por responder a medida que la financiación internacional continúa disminuyendo. «Los trabajadores humanitarios, particularmente las mujeres en las zonas fronterizas, también enfrentan una inmensa presión», afirmó la agencia.

La agencia advirtió que «sin apoyo inmediato, las condiciones para las mujeres y las niñas se deteriorarán aún más», y agregó que la reducción de la ayuda limita severamente la capacidad de las organizaciones para satisfacer incluso las necesidades más básicas.

Khaama Press informó que los funcionarios de la ONU y los grupos humanitarios están pidiendo una mayor inversión internacional en programas de apoyo adaptados a mujeres y niñas que devuelven. «Fortalecer estos programas … es esencial para ayudar a las poblaciones vulnerables a sobrevivir y adaptarse a las duras realidades en el terreno», dijo la agencia.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente