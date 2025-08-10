Retiro de Kadin 2025, Anindya afirma el espíritu de Indonesia incorporado para llegar a la economía al 8 por ciento

Magelang, Viva – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia confirma el espíritu de Indonesia incorporado como una estrategia para que los empresarios se den cuenta del objetivo crecimiento económico National ocho por ciento.

Esto fue confirmado por el presidente del Kadin indonesio Anindya Novyan Bakrie Dalam Retraer Kadin 2025, que tuvo lugar en la Academia Militar, Magelang, Java Central, el sábado pasado, con un informe del gobernador del Instituto de Defensa Nacional de Indonesia (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily y el Ministro de Defensa Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin.

«Su entusiasmo es Indonesia incorporada con los matices de la cooperación mutua, subiendo juntos», dijo Anindya en su declaración en Yakarta, domingo 10 de agosto de 2025.

Anindya o que se llama familiarmente Anin expresó su aprecio al gobernador de Lemhanna, quien desde hace tres meses apoya plenamente la preparación del plan de estudios de material de retiro Kadin 2025.

«Nos referimos a Lemhanna mucho en términos de valores nacionales. La resiliencia económica es una parte inseparable de la resiliencia nacional, además, la situación geopolítica actual del mundo no está bien», dijo Anin.

Afirmó que el mundo de los negocios fue llamado para cerrar las filas antes del 80 aniversario de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el gobernador indonesio de Lemhanna, TB, Hasan, Since Syadzily, el papel estratégico de Kadin en el mantenimiento de la resiliencia económica nacional. Se enfatiza el mundo de los negocios es un impulsor económico que también debe tener un fuerte compromiso con los valores nacionales.

«Una nación desarrollada es una nación con una fuerte ideología nacional. La comprensión geopolítica global dinámica afecta en gran medida la situación económica. Por lo tanto, el mundo de los negocios debe fortalecer los poderes nacionales para crear empleos y un ecosistema empresarial saludable», dijo ACE.

Explicó que el material de clase incluye cuatro consenso nacional, historia nacional y discusión de los desafíos de la nación en medio de la incertidumbre geopolítica global.

«Digo que una de las fortalezas de nuestra nación es si queremos integrarnos en la misma visión, hacia nuestros objetivos nacionales. Y Kadin se convierte en uno de los elementos clave y estratégicos para nuestros esfuerzos para alentar el oro de Indonesia 2045», dijo Ace.

Mientras tanto, en la información de los otros participantes de 2025 Kadim Retret, la sesión material titulada Defensa que apoya la economía Junto con el Ministro de Defensa de Indonesia (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin, subrayó la estrecha relación entre los sectores de defensa y resiliencia económica.

Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«El mundo de los negocios, especialmente Kadin, tiene un papel muy estratégico y un papel clave en nuestros esfuerzos para fomentar la resiliencia económica. Porque el mundo de los negocios es un impulsor económico nacional que necesita ser fortalecido por sus valores nacionales», explicó Sjafrie.

Para obtener información, Kadin Indonesia realizó un retiro durante cuatro días, a partir del jueves (7/8) hasta el domingo (10/8). El período de retirada fue utilizado por 230 miembros de Kadin en toda Indonesia para fortalecer el espíritu de Indonesia Incorporated (Inc) o el espíritu de cooperación mutua para apoyar conjuntamente la gran visión del presidente y los programas gubernamentales para realizar el ritmo de crecimiento económico del 8 por ciento, la independencia nacional y la justicia social.

El retiro no es solo una pausa de actividad, sino un momento de reflexión y consolidación para unir la visión entre los líderes y los miembros de Kadin en toda Indonesia. Todo se realiza a través del espíritu de Indonesia Incorporated, que es una estrecha colaboración entre el estado y el mundo de los negocios en un gran objetivo, a saber, el bienestar de la comunidad.

Los participantes del retiro de Kadin no solo se les dio material sobre los esfuerzos para aumentar la inversión y la soberanía del comercio, la energía y la alimentación, los programas gubernamentales, sino también las condiciones geopolíticas que eran cada vez más dinámicas y complicadas, la visión nacional, y la importancia de convertirse en un empresario guerrero que vivía el valor de Pancasila, especialmente los preceptos de la justicia social para todas las personas indonesias.

El material fue cubierto por varios oradores, incluido el Ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Asociación Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, Ministra de Defensa Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, Viceministro de Ministro de Coordinación de Asuntos Políticos y de Seguridad, Teniente General (Ret.)