Desafiado por Bobotoh Persib Show FIFA Letter, Ferry Paulus: ¡Implícitamente está claro!

Yakarta, Viva – Desafío Boboto Perseguidor a I.League para mostrar una carta oficial FIFA relacionado con la prohibición de los seguidores finalmente respondió Ferry Paulus. El resultado? ¡No hay carta!

El director I.League enfatizó que la FIFA nunca había enviado un documento especial que ordenara una prohibición de la presencia de los partidarios de los visitantes en la Super League 2025/26. Sin embargo, Ferry afirmó que la regla había sido «escrita implícitamente» desde la tragedia de Kanjuruhan.

«Sí, en realidad implícitamente está claro. Después de la tragedia de Kanjuruhan, la FIFA está aquí para proporcionar varias direcciones para hacer mejoras», dijo Ferry.

Bobotoh encendió docenas de bengalas en el partido final de la Liga 1 (Foto: Dede Idrus) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

Según él, las directivas de la FIFA después de la tragedia no son solo trámites, sino más bien paquetes de políticas para endurecer la seguridad del estadio. Uno de los efectos son las restricciones estrictas para los partidarios de los visitantes, incluida la prohibición de venir directamente al partido de visitante.

Ferry fue optimista de que esta regla sería revocada en la temporada 2024/2025. Sin embargo, el incidente al final de la temporada pasada, incluido el calor del partido en solitario PERSIB vs PERSIS, hizo notas especiales de FIFA re -Give. Como resultado, la prohibición de fuera resucitada.

En otras palabras, incluso sin negro sobre blanco, la señal de la FIFA es lo suficientemente fuerte: la seguridad en el estadio no es completamente segura para la llegada de los partidarios de los invitados.