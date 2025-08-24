Inundaciones de Rajasthan: la Fuerza Aérea de la India lanza operaciones de rescate en Kota y Bundi







Después de fuertes hechizos de lluvia que azotaba a Kota y Bundi, la situación en la región ha empeorado. Con ambos distritos enfrentando condiciones de inundación, el Fuerza Aérea India (IAF) ha lanzado operaciones de asistencia humanitaria y socorro en desastres (HADR).

Según las fuentes, la IAF está en espera en la Estación de la Fuerza Aérea de Kota para apoyar las misiones de rescate y ayuda, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Una fuente dijo que varias áreas alrededor de Kota y Bundi permanecen inundadas. Para garantizar que la situación se ponga bajo control rápidamente, un helicóptero MI-17 ya se ha desplegado para asistencia, informó ANI.

Los informes sugirieron además que la aeronave ayudará a evacuar a los residentes varados y entregar suministros de ayuda.

Kota y Bundi en Rajasthan han estado tambaleándose bajo graves inundaciones después de fuertes lluvias en los últimos dos días.

El viernes, las duchas incesantes también causaron extensas anegado En partes del distrito de Sawai Madhopur, incluidas las instalaciones de la estación de ferrocarril, interrumpiendo el movimiento para viajeros y residentes y que hace que la vida diaria en la localidad sea cada vez más difícil.

Al abordar la situación en Rajasthan, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) atribuyó el intenso hechizo de lluvia a los sucesivos sistemas de baja presión que se forman sobre la Bahía de Bengala y se mudaron al oeste-noroeste, lo que ha fortalecido el monzón desde el 14 de agosto.

El IMD, en su declaración meteorológica, dijo: «El monzón se está fortaleciendo nuevamente a partir del 14 de agosto debido a los sistemas de baja presión que se forman sobre la Bahía de Bengala y se mudan al oeste-noroeste. Debido a estos sistemas, el monzón está activo en el centro y sur de la India, y muchas regiones recibieron lluvias normales a las normales durante la semana», según lo citado por Ani.

Según ImdIndia ha recibido un 22 por ciento más de lluvia de lo habitual esta semana.

IMD afirmó además: «El renacimiento rápido del monzón desde el 14 de agosto se debe a formaciones consecutivas del sistema de baja presión (LPS) sobre la Bahía de Bengala y sus movimientos oeste-noroeste, con los segundos LPS intensificados en una depresión. El desplazamiento del monzón del monzón lo mantuvo por debajo de su posición normal en la mayoría de las fechas de la semana», como citó por Ani.

La agencia meteorológica agregó: “Activo monzón Las condiciones prevalecieron sobre la India de la Peninsular Central y Sur durante la semana, y la lluvia acumulativa sobre la mayoría de las subdivisiones meteorológicas de estas regiones fue normal a arriba. La salida de lluvia semanal de toda la India fue un 22 por ciento por encima del promedio de largos períodos «, según lo citado por ANI.

(Con entradas de ANI)





