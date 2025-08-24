Señaló el único dinero de la pareja, Zainal Flowers: ¡Soy pastel!

VIVA – Artis Flores Zainales Regresó a la atención pública después de responder a las acusaciones de los ciudadanos que lo llamaron una mujer materialista solo porque se casó con un famoso productor de cine, Sukhdev Singh.

La acusación desencadenó una fuerte reacción de Bunga, que sintió que el sello negativo era injusto. Con confianza, negó la suposición de que su matrimonio se basó únicamente en motivos financieros.

A través de su cuenta personal de Tiktok, Bunga Zainal proporciona una aclaración estricta. Destacó el logro de su carrera como prueba de que no era una figura que depende de las parejas para las finanzas.

«Sinetron es mucho, no está desempleado, es mucho trabajo, tengo mucha producción», dijo Zainal Flowers, la Semana 24 Agustus 2025.

«Por lo tanto, puede casarse de inmediato por el dinero», dijo la madre de los dos hijos en un tono firme.

Sin embargo, la declaración de la flor que le llamó más la atención fue cuando giró con confianza la lógica de la acusación. Según él, es natural que una mujer con una apariencia atractiva como ella eligiera a una pareja financieramente establecida.

«Además, si también es por dinero, ¿por qué, hermano? Soy guapo, señor», dijo Bunga Zainal.

«Es hora de que sea feo, así que sigue teniendo dinero?

Bunga Zainal, anteriormente conocido como ex amante de Raffi Ahmad, enfatizó que tenía un alto nivel para elegir un compañero de vida. Sintió que tenía derecho a no elegir a un hombre que no podía cumplir con sus estándares financieros.

«Si lo hago, sí, lo siento, Bang, si desde el mercado no vale la pena obtener un pobre sí, Bang», dijo Flowers Zainal.

«Mamá también, Bang. Yeh», dijo.

Esta declaración de flores desencadenó una variedad de reacciones en las redes sociales. Algunos ciudadanos apoyan su coraje para establecer estándares personales, mientras que otros consideran sus declaraciones con demasiado contado.

Aunque controvertido, Bunga Zainal no parece tener miedo de enfrentar las críticas y aún mantiene su postura con confianza.