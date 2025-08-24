El proyecto de ley Hajj se ratifica de inmediato, el palacio espera una mejor implementación

Yakarta, Viva – Implementación de la adoración haji Se espera que lo mejor en el futuro después RPD Acepta un plan legal (Factura) Hajj, que es una revisión de la ley número 8/2019.

Leer también: 1.300 prisioneros peligrosos son conducidos a Nusakambangan, esta es la razón



Esto fue revelado por el Ministro del Estado Secretario (MenseNeg) Prasetyo hadiquien también es portavoz del presidente de la República de Indonesia. La Comisión VIII del Parlamento Indonesio durante los últimos días, incluido este fin de semana, acelerando la discusión del proyecto de ley Hajj para que se espera que el proyecto de ley sea aprobado y aprobado en la sesión plenaria en el complejo MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, martes 26 de agosto de 2025.

«La esperanza es clara solo una, la implementación de la peregrinación es aún mejor», dijo el domingo 24 de agosto de 2025.

Leer también: KPK dijo que Immanuel Ebenezer consiguió a Ducati después de preguntarle a Irvian Bobby: ¿Para mí, qué moto es adecuada?



Pras, a partir de su saludo popular, no explicó más sobre los detalles del proyecto de ley del Hajj. Solo respondió brevemente.

«Se está madurando en el DPR», dijo.

Leer también: Sahroni confirmó sobre el llamado para dispersar al DPR: fue la persona más estúpida del mundo



La Comisión VIII del Parlamento Indonesio celebró una reunión con el DPD RI en Yakarta, el sábado 23 de agosto de 2025, para escuchar consideraciones relacionadas con el proyecto de ley sobre la implementación de Hajj y Umrah. La reunión, que está abierta al público, dura aproximadamente 20 minutos. Después de eso, la Comisión VIII de la Cámara de Representantes nuevamente celebró una reunión cerrada con el Comité de Trabajo (PANJA) del Gobierno para discutir la lista de problemas (DIM) del proyecto de ley Hajj y Umrah. Discusión Dim entre DPR y el gobierno dura hasta el día de hoy (8/24).

En las reuniones que han tenido el Parlamento Indonesio junto con el DPD y el Gobierno, varios puntos importantes del proyecto de ley sobre la implementación de Hajj y Umrah, incluyen cambios en la nomenclatura de la Agencia de Organización de Hajj (BP) para convertirse en un ministerio y el cambio en la mención del jefe de BP HJJ para convertirse en ministros.

Otros puntos, las reuniones también discuten las reglas que permiten a los peregrinos no tener que ser musulmanes. La disposición se dirige a los oficiales de embarque en regiones de Indonesia, donde la mayoría de los ciudadanos no son musulmanes. La disposición no se aplica al Comité Organizador de Hajj (PPIH) en Arabia Saudita.

Luego, otros puntos importantes, el ministro determinó la cuota del distrito/nivel de la ciudad. La regla anterior dijo que la cuota a nivel de distrito/ciudad fue determinada por el gobernador. (Hormiga)