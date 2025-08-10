





Como parte del 79º Día de la Independencia de la India, el Banda de la marina india está listo para difundir oleadas de patriotismo en Mumbai con actuaciones en vivo en tres de los puntos de referencia más destacados de la ciudad. Los eventos, abiertos a todos, tendrán lugar de 5.30 pm a 6.30 pm en los siguientes lugares y fechas:

Flora Fountain, Fort, el 11 de agosto

Bandra Fort Anfiteatro el 14 de agosto

Gateway of India el 15 de agosto

Las actuaciones de la banda son parte de una serie de celebraciones diseñadas para honrar la independencia de la India, evocar sentimientos patrióticos y mejorar el orgullo nacional entre los ciudadanos. La Armada india ha instado Mumbaikars Para asistir en grandes cantidades, remojar en la atmósfera y unirse para conmemorar el viaje del país hacia la libertad.

El origen de la banda de la Marina India se remonta a 1945, cuando se formó con solo un pequeño grupo de músicos navales. A lo largo de las décadas, se ha convertido en un famoso conjunto, ganando reconocimiento nacional e internacional. Las actuaciones de la Banda de la Armada de la India no solo han cautivado al público en todo el país, sino en todo el mundo, a menudo durante los despliegues en el extranjero de buques de guerra navales indios.

La banda, principalmente famosa por su versatilidad, se extiende a múltiples géneros. Desde la conmovedora música marcial que agita las emociones patrióticas hasta las sinfonías clásicas, las oberturas y los conciertos, su música refleja una combinación perfecta de tradición y modernidad.

El sello distintivo de la Banda de la Armada de la India es su extensa versatilidad. Para Mumbaikars, las actuaciones prometen ser más que solo las noches musicales.

A medida que el tricolor saluda con orgullo en este día de independencia, el Marina india Las melodías de la banda servirán como un recordatorio de los sacrificios hechos para la independencia del país, al tiempo que celebran la unidad y la diversidad que definen la nación hoy.





