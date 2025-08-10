¡Maligno! PERSIJA JAKARTA GASAK Persita Tangerang 4-0 en JIS

Yakarta, Viva – Perseguidor Yakarta abre Súper liga 2025/26 brillantemente. Los tigres de Kemayoran están robando Persita Tangerang 4-0 en el estadio internacional de Yakarta (Él), Domingo 10 de agosto de 2025,

La superioridad de Persija se abrió en el minuto 31 a través del gol del Capitán Rizky Ridho.

En la segunda mitad, Persija se volvió loco al marcar tres goles adicionales.

Comenzando con el objetivo de Allano en el minuto 70. Luego, otro jugador brasileño Maxwell atravesó el gol de Persita en el minuto 72.

La fiesta de portería de Persija cerró en 90+2 minutos. Allano grabó Brace después de recibir un pase de David.

Composición del jugador

Persija Yakarta: Carlos Eduardo, Alan Cardoso, Ilham Rio Fahmi, Jordi Amat, Rizky Ridho, Arlyansyah Abdulmanan, Fabio da Silva, Gustavo Franca, Van Basty Sousa, Allano de Souza, Eksel Runtukahu.

Persita Tangerang: Igor Carreira, Javlon Gusenov, Mario Jardel, Muhammad Toha, Tamirlan Kozubaev, Eber Henrque, Pablo Gnet, Sin Yeong Bae, Nur Hardianto, Evan Tuhiteru, Rayco Rodriguez.