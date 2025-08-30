





Mientras que las tensiones globales entre países están haciendo críticas situaciones económicas, el gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI), Sanjay Malhotra, expresó el sábado una creencia positiva en la economía india. El Gobernador de RBI Dicha India se convertirá en la tercera economía más grande del mundo pronto y acreditó al Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana por impulsar el crecimiento del país.

Los comentarios del gobernador del RBI llegaron en un momento en que el PIB de la India creció un 7,8 por ciento en el trimestre de abril -junio del año fiscal actual, el más alto en cinco trimestres, antes de la imposición de aranceles pesados ​​en el país por parte de los Estados Unidos.

Al dirigirse a `Santripti Shivir`, una campaña de inclusión financiera de los bancos gubernamentales en la aldea de Rangwasa, el gobernador de RBI Malhotra afirmó:» El gobierno de la Unión y el RBI lanzaron el Jan Dhan Yojana en colaboración con los bancos hace 11 años, lo que condujo al desarrollo en toda la nación «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, agregó: «Hoy, India se cuenta entre los cinco países más desarrollados del mundo, y muy pronto el país se convertirá en la tercera economía más grande», según lo citado por PTI.

El gobernador de RBI también destacó que se han abierto 55 cuentas de millones de rupias bajo el esquema para garantizar la participación de las personas en todas las secciones de la sociedad en el viaje de crecimiento del país. Además, afirmó que el esquema tiene como objetivo proporcionarles ahorros, pensiones, seguros, crédito y otros servicios.

También destacó la necesidad de Pradhan Mantri Los titulares de la cuenta Jan Dhan Yojana actualizarán sus detalles bajo el `Conocimiento de su cliente (KYC)` Proceso dentro del tiempo estipulado para evitar el posible uso indebido de las cuentas y para determinar si se han convertido en ‘cuentas de mulas’.

El gobernador de RBI enfatizó que las personas deberían mejorar su alfabetización digital y conciencia financiera para protegerse del fraude bancario.

Si bien asegurando que las transacciones digitales en el país ya estén aumentando, instó al público a hacer un mayor uso de la banca digital y UPI.

Al expresar su satisfacción por la participación significativa de las mujeres en la campaña de inclusión financiera, el gobernador de RBI Malhotra dijo además que están desempeñando un papel importante en el desarrollo del país.

Malhotra también señaló que los servicios bancarios actualmente en el país se están proporcionando a través de banco Las sucursales o los ‘corresponsales de negocios’ (representantes bancarios que entregan servicios bancarios en áreas remotas) dentro de un radio de 5 kilómetros de casi todas las aldeas del país.

(Con entradas PTI)





