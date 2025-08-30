Meutya Hafid descarga la razón del sensor de contenido de demostración en las redes sociales: juego infiltrado

Yakarta, Viva – Las olas de ciudadanos protestantes sobre la supuesta censura del contenido de demostración en las redes sociales finalmente fueron respondidas directamente por el Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi), Meutya hafid.

El público previamente se quejó de la carga relacionada manifestación Difícil de publicar, incluso algunas cuentas se ven afectadas por Shadowban o restricciones al alcance. Muchas de estas quejas se dirigen directamente a la cuenta oficial. Kivigentemente Y el Instagram personal de Meutya.

A través de historias subidas en las cuentas de Instagram @meutyyahafid El sábado 30 de agosto de 2025, Meutya dio aclaraciones. Hizo hincapié en que el gobierno no necesariamente censuró el contenido de demostración. Sin embargo, hay una serie de contenido que se considera peligroso y viola la ley, por lo que debe tratarse.

«Fuera del contenido informativo, hay un contenido que utiliza demostraciones al insertar juegos de azar a través de regalos, provocaciones, invitaciones de violencia e incluso invitaciones para matar y quemar», escribió Meutya.

Según él, el paso de limitación se tomó como una forma de responsabilidad del gobierno para mantener el espacio digital seguro, al tiempo que se refiere a la ley aplicable. Meutya también enfatizó que esta política está en línea con la práctica en otros países democráticos.

Este problema se había calentado previamente después de una carta que circulaba en nombre de la Comisión Regional de Radiodifusión (Kpid) Dki Yakarta. En la carta se mencionó que había una prohibición en la televisión nacional y de radio para cubrir demostraciones en el DPR. Sin embargo, Meutya Hafid negó la noticia y declaró que la carta no era cierta.

El presidente del Yakarta KPID, Puji Hartoyo también negó la circular. Afirmó que la circular que contenía que todas las instituciones de transmisión no transmitían transmisiones o manifestaciones eran incorrectas.

«No es cierto. Nunca hicimos la circular a la televisión y la radio», dijo Puji cuando se contactó el viernes 29 de agosto de 2025.