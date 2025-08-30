El edificio DPRD de Java Occidental fue dañado por las masas

Bandung, Viva – Acción reunión En el edificio DPRD de Java Occidental continuó, el período de acción ingresó inmediatamente al edificio DPRD de Java Occidental y llevó a cabo la destrucción, sábado (30/30/2025).

Los oficiales de policía junto con el TNI repelieron inmediatamente la masa de acción que llevaba a cabo el anarquista destruyendo y quemando la moto en el edificio DPRD.

La masa de la demostración del edificio DPRD de Java Occidental dañado Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

La masa de la acción comenzó a ingresar al edificio DPRD alrededor de las 15:40 WIB y fue derrotada alrededor de las 16:20 WIB.

Además del vandalismo de las masas quemando una moto en el área del edificio DPRD.

Las masas pueden disolverse después de ser llevadas hacia atrás por los agentes de policía.

Después de ser golpeado con un retroceso con gases lacrimógenos, las masas intentaron provocar policías. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)