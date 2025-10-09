IHSG se dispara después de que el ministro de Finanzas Purbaya dijera que puede «ir a la luna», ¿una señal de que se está recuperando la confianza de los inversores?

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) cerró al alza al final de la negociación del jueves 9 de octubre de 2025. JCI subió 84,91 puntos o 1,04 por ciento a 8.250,94. Mientras tanto, el índice LQ45 también se fortaleció 15,26 puntos o 1,94 por ciento hasta el nivel de 800,14.

Este aumento se produjo después de que el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa expresó su creencia de que mercado de capitales Indonesia seguirá creciendo con fuerza a largo plazo. En su declaración, Purbaya describió el potencial de fortalecimiento del IHSG que podría acelerar «a la luna”.

«Creo que la JCI tenderá a seguir aumentando, tal vez en los próximos 10 años como dije antes. Entonces, en resumen, IHSG a la luna», dijo el Ministro de Finanzas Purbaya, el jueves 9 de octubre de 2025, citado por Antara.

Según él, el gobierno tiene suficiente espacio fiscal para apoyar el crecimiento del mercado de capitales nacional.

«Todavía tengo suficiente dinero para agregar más si es necesario. Pero, automáticamente, si la economía va bien, el mercado de valores subirá. Por lo tanto, los movimientos en el mercado de valores reflejan las expectativas. inversor «¿Cómo seremos en el futuro?», dijo Purbaya.

El Ministro de Finanzas también destacó la política de transferir liquidez de alrededor de 200 billones de IDR del Banco de Indonesia (BI) a la Asociación de Bancos Estatales (Himbara), que, según dijo, fortalecería la estructura económica nacional.

Explicó que la política estuvo vigente menos de un mes, por lo que su impacto no se pudo ver de inmediato. Sin embargo, Purbaya considera que los actores del mercado empiezan a tener confianza en que la dirección de la mejora económica es estructural y seguirá desarrollándose en el futuro.

Aumentan los liderazgos del sector transporte

En el conjunto de las operaciones, el sector de transporte y logística registró el mejor desempeño con un aumento del 3,11 por ciento. Seguido por el sector de bienes de consumo no primario y el sector de bienes de consumo primario que aumentaron un 1,86 por ciento y un 1,37 por ciento respectivamente.

Por otro lado, tres sectores experimentaron una caída: tecnología (-2,75 por ciento), energía (-1,13 por ciento) y propiedad (-0,30 por ciento).

Las acciones que registraron los mayores aumentos incluyeron ERTX, FOLK, CITA, COCO y EDGE, mientras que las caídas más profundas las experimentaron MLPT, UANG, CENT, MGLV y NIKL.

La actividad de negociación de acciones alcanzó 3.007.987 transacciones con un volumen de 37,67 mil millones de acciones por valor de 30,27 billones de rupias. Del total de acciones negociadas, 433 acciones subieron, 229 se debilitaron y 135 permanecieron estancadas.