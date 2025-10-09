La película del concierto de Elvis Presley de Baz Luhrmann adquirida por Neon y Universal

Baz Luhrmann “EPiC: Elvis Presley en concierto” ha sido adquirido por Neón y Universal Pictures por los derechos nacionales e internacionales, respectivamente.

Neon estrenará la película en cines en los EE. UU. y Universal Pictures International la estrenará internacionalmente en 2026.

De Sony Music Vision, Bazmark y Authentic Studios, la película debutó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto.

“EPiC” utiliza una gran cantidad de imágenes nunca antes vistas, incluida la residencia de Presley en Las Vegas en la década de 1970, imágenes raras de 16 mm de “Elvis on Tour” y 8 mm del archivo de Graceland. También hay grabaciones de Elvis contando “su versión de la historia” redescubiertas durante la investigación de Luhrmann para su película de 2022 “Elvis”, protagonizada por Austin Butler como el Rey del Rock ‘n’ Roll.

Luhrmann dijo: “Desde el primer día que mi editor, Jonathan Redmond, y yo encontramos este material raro y nunca antes visto de Elvis hace casi 8 años, nuestra misión ha sido que Elvis finalmente cumpla su sueño no realizado de viajar alrededor del mundo”. Y añadió: “Junto con nuestros increíbles socios de Authentic Studios y Sony Music Vision, creamos una experiencia que no es sólo un documental ni una película de concierto; es ‘EPiC’. Ahora, no podría estar más emocionado de que nuestra pasión sea igualada por Neon y Universal, quienes garantizarán que esta película se vea desde los cines locales de pueblos pequeños hasta las pantallas más grandes de las ciudades más grandes del mundo. Personalmente, no puedo esperar a TCB (el lema de Elvis: ‘cuidar los negocios’) y llevar este espectáculo de gira”.

Tom Mackay, presidente de Sony Music Vision, añadió: «Con ‘EPiC’, Baz ha creado una película extraordinaria e inmersiva sobre un artista legendario que merece ser vista en la pantalla grande. Junto con nuestros socios de Authentic Studios, estamos encantados de aliarnos con Neon y Universal Pictures Content Group, dos compañías con una trayectoria comprobada en la entrega de experiencias cinematográficas inolvidables, para llevar la historia de Elvis a audiencias de todo el mundo. mundo.»

«Cuando comenzamos este proyecto con Sony Music Vision y Bazmark, Baz se propuso reimaginar cómo el público experimentaría a Elvis, una ambición que ha cumplido plenamente», dijo Colin Smeeton, presidente de Authentic Studios. «Asociarnos con Neon y Universal Pictures Content Group para compartir la visión de Baz a nivel mundial es un verdadero hito para Authentic Studios».