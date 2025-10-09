El primer ministro Modi habla con Trump y analiza el progreso comercial y el Plan de Paz de Gaza







Primer ministro Narendra Modi habló con el presidente estadounidense Donald Trump y lo felicitó por el éxito del histórico plan de paz en Gaza. También habló del progreso positivo en las negociaciones comerciales entre India y Estados Unidos.

En una publicación compartida en X, el primer ministro Modi escribió: «Hablé con mi amigo, el presidente Trump, y lo felicité por el éxito del histórico plan de paz de Gaza. También revisé los buenos avances logrados en las negociaciones comerciales. Acordé permanecer en estrecho contacto durante las próximas semanas».

Hablé con mi amigo, el presidente Trump, y lo felicité por el éxito del histórico plan de paz de Gaza. También repasó los buenos avances logrados en las negociaciones comerciales. Acordamos permanecer en estrecho contacto durante las próximas semanas. @POTUS @realDonaldTrump – Narendra Modi (@narendramodi) 9 de octubre de 2025

Anteriormente, el primer ministro Modi acogió con agrado el avance informado en el acuerdo de paz de Gaza y expresó un fuerte apoyo a la liberación de rehenes y esfuerzos más amplios hacia una paz duradera en la región.

En una publicación anterior en X, el primer ministro Modi dijo: «Damos la bienvenida al liderazgo del presidente Trump a medida que los esfuerzos de paz en Gaza logran avances decisivos. Los indicios de la liberación de rehenes marcan un importante paso adelante. India seguirá apoyando firmemente todos los esfuerzos hacia una paz justa y duradera».

La declaración se produce tras importantes acontecimientos en Oriente Medio, donde, según se informa, Hamas acordó liberar a todos los rehenes israelíes actualmente detenidos en Gaza. La medida se considera ampliamente como una respuesta a un renovado impulso de paz encabezado por El presidente estadounidense Donald Trumpquien dio a conocer un plan de paz de 20 puntos a principios de esta semana, informó IANS.

En un discurso en video, Trump lo describió como un “día muy especial” y expresó optimismo sobre la liberación de los rehenes, calificándola de “sin precedentes”. Agradeció a la comunidad internacional por su apoyo e insinuó que un acuerdo final estaba cerca. «Estamos muy cerca de lograrlo… Tenemos que concretar la última palabra», dijo, informó la agencia de noticias.

Hamás, en un comunicado emitido a través de Telegram, confirmó su voluntad de entablar negociaciones inmediatas y entregar la administración de Gaza a un organismo palestino tecnocrático y no partidista, respaldado por naciones árabes e islámicas, según la IANS.

Se dice que la iniciativa de paz del presidente Trump incluye disposiciones para un alto el fuego inmediato, el regreso de todos los rehenes en un plazo de 72 horas y el establecimiento de un organismo internacional de transición, la «Junta de Paz», para supervisar la reconstrucción de Gaza.

El organismo propuesto incluiría al propio presidente Trump y otras figuras globales como el ex Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair.

(con entradas IANS)









