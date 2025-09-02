Idris Elba como presidente lidera la ‘Casa de la Dinamita’ a la Ovación de Venecia de 11 minutos

Kathryn BigelowEl apasionante thriller político «Una casa de dinamita«Que estrella Idris Elba Como presidente de los Estados Unidos, provocó una ovación de 11 minutos en el Festival de Cine de Veneciadonde se estrenó en la competencia el martes.

A medida que los créditos finales rodaron, Elba ayudó a Bigelow a sus pies mientras aplaudían cortésmente junto con la audiencia. Mientras tanto, su coprotagonista Rebecca Ferguson estaba soplando besos a los de la orquesta en el Teatro Sala Grande.

Cuando la ovación se acercó a la marca de 10 minutos, la multitud comenzó a cantar «¡Bigelow! ¡Bigelow!»

Bigelow se unió al estreno por su elenco repleto de estrellas, incluidos Elba, Ferguson, Greta Lee, Anthony Ramos, Tracy Letts, Jared Harris y Gabriel Basso.

Venecia ha traído suerte a Bigelow en el pasado. Fue la última en el Lido hace 17 años con su drama de la Guerra de Irak «The Hurt Locker», que fue aceptado con una ovación de pie de 10 minutos y ganó la mejor foto en los Oscar. Bigelow también se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar mejor dirección.

«Una casa de la dinamita» está protagonizada por Elba como presidente de los Estados Unidos, y Ferguson como un funcionario de la Casa Blanca luchando por lidiar con un ataque de misiles entrantes en los Estados Unidos

Más temprano el martes, hablando en la producción Conferencia de prensa de VeneciaBigelow dijo que espera que «la película es una invitación para decidir qué hacer con todas estas armas».

«Mi respuesta sería iniciar una reducción en la reserva nuclear. ¿Cómo es la aniquilación del mundo una buena medida defensiva?» ella dijo.

«A House of Dynamite» marca su regreso como cineasta desde su película de 2017 «Detroit», que dramatizó a los disturbios de Detroit de 1967 y provocó una reacción violenta en su lanzamiento.

Bigelow también dirigió anteriormente «Zero Dark Thirty», una mejor película nominada a la imagen, protagonizada por Jessica Chastain y siguió la implacable búsqueda de la CIA de Osama bin Laden.

«A House of Dynamite» es una de las tres películas de Netflix que compiten en Venecia junto con «Frankenstein» de Guillermo del Toro, con Oscar Isaac y Jacob Elordi, y «Jay Kelly» de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern.

Más por venir …