Kyzir White Signs con Tennessee Titans

El Titanes de Tennessee constantemente buscan agregar talento de cualquier manera que puedan. Esa es la situación en la que te encuentras después de ganar solo cuatro juegos el año pasado y ganar la selección general número 1 en el draft de la NFL. Y, según el informante de la NFL Jordan Schultz, los Titanes están firmando un apoyador veterano de ocho años Kyzir White.

«Fuentes: los #Titans están firmando ex #Cardinals LB Kyzir White», tuitea Schultz. «White tuvo 137 tacleadas, 2.5 capturas y 9 TFL con Arizona la temporada pasada».

White es una máquina de abordaje y debería ayudar enormemente al apoyador interno. El año pasado, fue un monstruo para el Cardenales de Arizona y fue a un Super Bowl con el Filadelfia Eagles en 2022.

White fue originalmente una selección de cuarta ronda por el Chargers de Los Ángeles En el Draft de la NFL 2018. En tres de las últimas cuatro temporadas ha registrado más de 100 tacleadas. El único año que no pudo hacerlo fue en 2023 cuando grabó 90 mientras jugaba en solo 11 juegos.

White tiene siete años de experiencia con los Chargers, Eagles y Cardinals, y ha acumulado 615 tacleadas totales y 7.5 capturas en ese tiempo. Los Titanes harán un movimiento correspondiente antes de hacer que el firma sea oficial, pero White debería estar listo para jugar contra el Broncos de Denver en la semana 1.

Kyzir White fue increíble para Arizona el año pasado

¿Qué tan bueno fue el blanco para los Cardenales en 2024? El coordinador defensivo Nick Rallis le gustaba tanto que decidió nombrar a su hijo después de él. En serio.

«Kyzir específicamente, puedo decirle a mi hijo en última instancia qué se destaca sobre él y por qué es un capitán es que él es el mejor compañero de equipo, el mejor de equipo primero», Rallis dijo en noviembre. «El modelo de responsabilidad. Hay tantas historias que probablemente podría enumerarle, pero el tipo aparece todos los días con una sonrisa en su rostro listo para ir a trabajar».

«Me toman muchos masturbos de mí para ser honesto y él es fenomenal como, ‘¡Sí, me gusta eso! ¡Me haces mejor!’ Es ese tipo de jugador por el que tengo mucho respeto «.

Muchos pensarían que simplemente tener a su hijo eventualmente usa su camiseta #54 en Pop Warner sería lo suficientemente tributo, pero aparentemente Rallis es bastante minucioso.

Kyzir White fortalece el núcleo de unirbacking de los titanes débiles

El blanco es una gran adición a una cosecha relativamente pobre de apoyadores. De hecho, Pro Football Focus clasificó a los apoyadores como la mayor debilidad del equipo que se dirige a la temporada 2025 de la NFL.

«Cinco apoyadores jugaron al menos 200 instantáneas la temporada pasada para los Titanes, y ninguno permanece en su lista de 2025». escribe Dalton Wasserman. «El único apoyador del equipo con una experiencia significativa es Cody Barton, quien registró una calificación general de 64.3 PFF la temporada pasada en Denver. Las otras opciones en el puesto de Tennessee son James Williams, Otis Reese IV y Cedric Gray. Se han combinado para jugar menos de 400 instantáneas en sus respectivas carreras».

Todavía no está exactamente claro por qué White todavía estaba en el mercado de agentes libres tan tarde en el juego. Hizo una visita con los Broncos no hace mucho, pero obviamente no firmó con ellos. Tal vez se redujo al tiempo de juego y a la oportunidad. Los Broncos tienen una defensa de primer nivel y esencialmente será Dick Butkus en los Titanes.