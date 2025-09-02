La embajada china apeló a su alerta de ciudadanos a la ola de manifestaciones en Indonesia

Yakarta, Viva – Ola demostración A gran escala sacudió varias ciudades en Indonesiaincluyendo Yakarta. La acción desencadenó disturbios que condujeron a la destrucción de instalaciones públicas, órdenes de arresto, quemaduras de estaciones de policía y la destrucción de edificios gubernamentales, además de reclamar vidas.

Respondiendo a la situación, Embajada (Embajada) Porcelana En Indonesia, emitió una apelación oficial a todos los ciudadanos y instituciones chinas en el país para ser conscientes de esta situación.

En su declaración, la embajada solicitó que sus ciudadanos aumentaran la conciencia de seguridad y monitoreen el desarrollo de la situación con fuerza.

La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

«La embajada china en Indonesia apeló a los ciudadanos y las instituciones chinas en Indonesia para aumentar la vigilancia de la seguridad, monitorear los desarrollos en la región estrictamente, minimizar estrictamente los viajes sin importancia, mantenerse alejado de las manifestaciones y las protestas, y evitar áreas abarrotadas», escribió la embajada china citada por su sitio web oficial, el martes 2 de septiembre de 2025.

La embajada también enfatizó que si había una emergencia, se pidió a los ciudadanos chinos en Indonesia que se comunicaran de inmediato con la policía local y contactaron a la embajada o consulado chino más cercano para obtener ayuda.

Aunque acompañado de una fuerte advertencia con respecto a las condiciones de seguridad, la embajada china no impuso una ‘advertencia de viaje’ o una advertencia de viaje a Indonesia. La embajada le pidió a sus ciudadanos a Indonesia que completara el sistema de declaración que ingresa a la República de Indonesia y obtuvo una visa válida.

«¡La embajada china en Indonesia desea un feliz viaje a Indonesia!» El escribió

Vagón de demostración

Se sabe que la manifestación nacional se celebró en varias regiones en Indonesia, a partir del 25 de agosto de 2025, que fue provocada por la decepción pública en el aumento de los beneficios y los salarios de los miembros del Parlamento Indonesio.

Las masas también respondieron en voz alta la controvertida declaración de varios miembros del parlamento indonesio que insultaron a la gente y mostraron el estilo de hedonismo en medio de la difícil situación de la comunidad debido a los despidos generalizados y los crecientes precios.

La ola de manifestaciones masivas está cada vez más extendida en varias ciudades de Indonesia, luego de la muerte del conductor de Ojol Affan Kurniawan, quien fue asesinado por Rantis Brimob Car en medio de una manifestación en Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

La acción masiva fue cada vez más violenta y se amplió en ira hacia la policía después de un fuerte choque alrededor del edificio del Parlamento. La sede de la policía y los edificios gubernamentales se convirtió en el objetivo de la ira masiva.

El saqueo también ocurrió dirigido a varias casas en el legislador al Ministro fue atacado por las masas, como la Cámara de Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, al Ministro de Finanzas Sri Mulyani.

Las masas saquearon varias propiedades a los alimentos de la residencia de las figuras públicas.

Relacionado con esto, el presidente Prabowo Subianto pidió a la comunidad que se mantenga tranquila y crea en el gobierno. El presidente ordenó al jefe de la policía nacional y al comandante de TNI que tome medidas enérgicas contra los perpetradores de la destrucción de las instalaciones públicas y el saqueo.

Prabowo respeta las aspiraciones transmitidas pacíficamente de acuerdo con las reglas, pero tomará medidas firmes contra las acciones anarquistas que perturban el orden público.