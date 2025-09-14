Hamnet gana el premio de audiencia del Festival de Cine de Toronto 2025

Chloé Zhao’s «Hamnet«Capturó el altamente codiciado premio People’s Choice del Festival de Cine de Toronto, reforzando sus posibilidades de los Oscar.

Desde que la Academia amplió el campo Mejor Película en 2009, los ganadores del Premio de la Audiencia TIFF se han convertido en barómetros de Oscar confiables. Películas como «Green Book» (2018) y «Nomadland» (2020) reclamaron el primer premio, mientras que otros como «The Fabelmans» (2022) se consideraron mucho en la temporada de premios. Solo un ganador, «¿A dónde vamos ahora?» (2011), no pudo asegurar un nom a la Mejor Película.

Todos los demás ganadores han reclamado al menos un Oscar. El ganador del año pasado, «The Life of Chuck», que Neon retrasó a 2025, enfrenta una batalla cuesta arriba este año para mantener esa racha dada su fecha de lanzamiento de junio, pero podría aparecer en un guión adaptado.

La categoría People’s Choice fue creada en 1978. Siete destinatarios ganaron la mejor imagen en los Oscar, con cinco de esas victorias en las últimas dos décadas.

El Festival de Cine de TorontoEs posible que la 50ª edición no haya alcanzado alturas anteriores en términos de expansión y contendientes de premios, pero fue uno de los más fuertes en años. Y a pesar de que puede no haber habido las ventas salpicadas por las que Tiff había sido conocido, varias películas aún podrían distribuir la distribución, incluida «The Christophers» de Steven Soderbergh, «The Testament of Ann Lee» de Mona Fastvold y el «sintonizador» de Daniel Roher, que obtuvo raves de los críticos.

