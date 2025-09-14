Los miembros de TNI murieron después de una conmoción en un restaurante en Wonosobo

SEMARANG (Antara) – Miembro de Kodim 0707/Wonosobo, Serda RS, fue asesinado por las heridas apuñaladas mientras intentaba romper una disputa en uno de los restaurantes en Wonosobo Regency, Java Central

Jefe de Kodam IV/ Diponegoro -Kolonel Andy Soelistyo en Semarang, domingo, la muerte del miembro de TNI el sábado (9/13) después de realizar las tareas de monitoreo

«La víctima llegó al restaurante Shaka en el pueblo de Jolontoro para cenar», dijo.

Según él, luego antes de la medianoche, la víctima escuchó la conmoción en una de las salas de restaurantes.

«La víctima ve que un visitante es ruidoso con un oficial de restaurantes», dijo.

Explicó que la víctima rompió la disputa y dirigió a los visitantes del restaurante al estacionamiento.

El visitante que era conocido por tener las iniciales, dijo, resultó ir a su auto y tomó un arma afilada.

Dijo que los perpetradores atacaron a la víctima desde atrás con la ayuda de un arma para lastimar la cara.

«Después de atacar a la víctima, los perpetradores inmediatamente se escaparon con el auto», dijo.

Mientras Serda SR, que resultó herido, dijo, ayudó a ayudar a los oficiales y visitantes de restaurantes a ser llevados al hospital.

Dijo que la víctima fue declarada muerta después de que lo llevaron al hospital el sábado por la mañana.

Agregó que la Policía Militar coordinó con la Policía Regional de Wonosobo para investigar el incidente.

