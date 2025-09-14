Los maestros y los voluntarios de Posyandu obtienen raciones de MBG, BGN: El presidente ha aprobado

Yakarta, Viva – Secretario de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Aseguró Sarwono, el presidente Prabowo había aprobado la adición de beneficiarios de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) para profesores de escuela Y Voluntarios de posyandu.

«La propuesta de entregar MBG a los maestros de escuela y los voluntarios de Posyandu recibieron raciones de alimentos nutritivos gratuitos han sido aprobados por el presidente Prabowo Subianto«Sarwono dijo, domingo 14 de septiembre de 2025.

Para implementarlo, también dijo que BGN actualmente también está preparando la regulación del Jefe de BGN, que será una guía para las actividades para la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG) en todas las regiones.

UMKM Supply MBG obtiene acceso a BRI Financing

«Los maestros y los voluntarios de Posyandu aún pueden poder MBG, de modo que se convierta en una guía para SPPG en el área local», dijo Sarwono.

Admitió que la adición de los beneficiarios estaba en línea con el aumento del presupuesto de BGN en el proyecto de presupuesto estatal de 2026, que alcanzó tres veces con un total de RP 268 billones.

Esta cantidad aumentó con un presupuesto adicional de Rp 50 billones, desde el techo indicativo de RP 217 billones.

Sarwono espera que el programa MBG pueda obtener apoyo e involucrar a todos los componentes de la sociedad, porque MBG tendrá un gran impacto para la generación más joven hacia Indonesia EMAS 2045.

«El Gobierno realiza el programa MBG a través de BGN para cumplir con la ingesta nutricional de los niños para que los niños sigan siendo sanos e inteligentes están preparados para ser la generación dorada de Indonesia», dijo. (Hormiga).