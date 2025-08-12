Ghosh regresa a Rahul Gandhi en la encuesta de la encuesta: ‘EC no es un lugar para la reunión pública







El líder del partido Bharatiya Janata, Dilip Ghosh, criticó el martes al Congreso Sobre su acusación de «robo de votación», afirmando que el partido solo cuestiona la Comisión Electoral y EVMS en lugares donde sufre la derrota. Instó al líder del Congreso, Rahul Gandhi, a tomar evidencia de la CE para apoyar sus acusaciones en lugar de hacer «ruidos», informó ANI.

«Donde el Congreso gana las elecciones, no tienen ningún problema con el Comisión electoralLos EVM tampoco están defectuosos, pero cuando comienzan a perder, surgen todas estas excusas ”, dijo Ghosh a Ani.

“La Comisión Electoral solo está cumpliendo su responsabilidad. Usted (Rahul Gandhi) Debería hablar de hecho … pero quieres hacer ruido y engañar a las personas … La Comisión Electoral no es un lugar para celebrar reuniones públicas. Vaya allí con sus problemas y documentos y discuta ”, agregó, informó ANI.

El lunes, en un espectáculo de Unity, los parlamentarios del bloque de la India sacaron una marcha desde el Parlamento a la sede de la Comisión Electoral en Delhi. La protesta fue en contra de las presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2024 y la revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales en Bihar. Durante la marcha, la policía de Delhi detuvo a varios parlamentarios que participaron en la manifestación.

Rahul Gandhi elogió el lunes el Bloque de la India MPS para «estar de hombro a hombro» y «luchar con plena fuerza» en su movimiento contra el «robo de votos».

En una publicación sobre X, Gandhi, quien se desempeña como líder de la oposición en el Lok Sabha, dijo que la lucha era para salvaguardar la democracia. «Agradece sincero a todos los compañeros parlamentarios de la India por estar de pie con hombro y luchar con plena fuerza en este movimiento contra el robo de votos. Como dije, esta pelea no es política, es para la protección de la democracia, la constitución y el derecho a votar, y lo lograremos juntos», escribió, informó Ani.

Según lo informado por ANI, el primer ministro de Telangana, Revanth Reddy, también denunció la detención de los líderes de la oposición.

«A medida que Rahul Gandhi comenzó una lucha por la democracia y la restauración del poder sacrosante de los votos de cada indio … BJP ha restaurado (sic) a un acto desagradable de detenerlo a él y a Priyanka Gandhi y a otros líderes del Congreso», dijo Reddy en un puesto en X.

(Entradas de ANI)





Fuente