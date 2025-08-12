Gac Indonesia registra 3.046 SPK en Giias 2025

Tangerang, Viva – Gac Indonesia cerró su participación en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 con una nota venta lo cual es satisfactorio para ellos. La compañía registró 3,046 cartas de reserva de vehículos (Chapotear) Durante la exposición.

De todos los modelos mostrados, Aion UT es el mayor contribuyente a las ventas. Móvil Esta electricidad registró 2,034 unidades SPK, la mayoría provino de la variante más alta, el tipo premium.

Aion UT también es el vehículo que es el más probado por los visitantes en el área de prueba de prueba. Se registraron un total de 2.543 personas probando directamente el rendimiento del automóvil.

«Esta es una señal de que Aion Ut es muy bien recibido por el pueblo indonesio», dijo el CEO de Gac Indonesia, Andry CIU, citado por Viva Automotive de una declaración oficial, el martes 12 de agosto de 2025.

Aion Ut Design es el trabajo de los diseñadores fetales de Stéphane del GAC Avanzado Design Center Europe. Se dice que la combinación del interior moderno exterior y futurista es una de las principales atracciones.

Ambas variantes de Aion UT, Standard y Premium, se han equipado con la tecnología CCS2 de carga rápida de CC. Se dice que el llenado del 30% al 80% solo lleva 24 minutos.

El precio de pre-pedido Aion UT se fija bajo RP. 330 millones para la variante estándar. La variante premium tiene un ligero precio por encima de la gama.

Además de Aion UT, el modelo Aion V registró 619 SPK durante la exposición. Otros productos como Hyptec Ht y Aion Y Plus también obtienen un número de pedido que se considera positivo.

«Con este resultado positivo, Gac Indonesia confía cada vez más en continuar el compromiso de presentar vehículos eléctricos de calidad», dijo Andry CIU. Dijo que su partido continuaría ajustando productos a las necesidades de las comunidades urbanas en Indonesia.